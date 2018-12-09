民進黨有沒有對不起柯粉？徐佳青見解慘被砲轟！

2018年12月09日 15:01 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市長柯文哲日前被問及是否參選2020總統大選，他說「我現在的態度就是你們都不要吵我，明年六月再問我」，從現在到明年六月還有7個月時間，是否代表柯可以對民進黨予取予求。民進黨副秘書長徐佳青上節目直言，柯市長向來對綠營確實予取予求。此外，對於柯辦發言人林筱淇說綠營對不起柯粉，徐認為「請問柯粉是什麼時候產生的？不就2014年之後才有的嗎？」她說從來都是柯在欠民進黨。然而，該言論網友並不買單，並懷疑民進黨敗選後真的有在反省嗎？

林筱淇在《關鍵夜現場》節目中提及，現在要談白綠合作，但回頭看整個選舉過程，民進黨在白綠分手後對柯的攻擊沒少過，柯的支持者心中有很多結過不去，「若沒有化解有可能嗎？」她說民進黨放任自己的台北市長候選人在選舉期間用瘋狂近乎人格毀滅式的攻擊對待柯。此外，林說2014白綠合作，在2016年立委選舉，柯媽媽也幫很多民進黨籍候選人，但王定宇在器官捐贈案打柯不遺餘力，選完沒幾天卻說要談合作，打柯打得嚇嚇叫的民意代表選完後也說不是柯黑，「這讓柯文哲支持者心裡的結沒辦法化解」。

對於柯文哲被問及是否參選2020，他說明年六月再問，外界認為，從現在到明年六月還有7個月時間，是否代表柯可以對民進黨予取予求。對此，徐佳青直言，柯市長向來對綠營確實予取予求，「好像都是我們民進黨欠他們的，殊不知2014年柯市長一個人怎麼出來打仗的」。徐表示，柯文哲這一次又險勝，險勝之後屁股又翹起來了，並表示從林筱淇剛剛的話可以感受到柯的戰略就是繼續攻擊綠營。

至於林筱淇說都是綠營對不起柯粉，徐佳青表示，「請問柯粉是什麼時候產生的？不就2014年之後才有的嗎？柯粉是怎麼製造出來的？」她覺得大家不要把歷史扭曲，她說從來都是柯在欠民進黨，民進黨什麼時候跟柯要過東西了，並表示柯當選以後民進黨要過人事嗎?有干涉過任何政策嗎？徐佳青直言，「公道自在人心」。

對此，網友表示「垃圾嘴臉，柯文哲是DPP養的，所以柯要讓DPP予取予求，不能批評」、「看完她講的這段話還認為DPP敗選後有在反省嗎？」、「這輩子有這群人在不可能再投DPP」、「難怪會輸 以為投過你民進黨就不會跑票喔」、「就是有這種嘴臉 才讓綠營基本盤一直流失」、「這種囂張的黨我才會後悔一輩子吧」、「現在的民進黨比2008年更讓我失望、絕望」。

(中時電子報)