教養院聯合牙醫師公會辦潔牙比賽　身障童潔白牙齒非夢事

牙醫師公會表示，透過潔牙比賽不僅展現家長和孩子們平時口腔照護成果，更是鼓勵孩子從小學習正確刷牙技巧，養成潔牙的好習慣。（高彥哲翻攝）

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高彥哲
歡歡的爸爸耐性子幫歡歡刷牙，保健牙齒。（高彥哲翻攝）

八里愛心教養院與新北市牙醫師公會於9日在「三峽牙仙子の家」聯袂舉辦一場溫馨熱鬧潔牙比賽，共吸引 68組人報名參加，透過潔牙比賽不僅展現家長和孩子們平時口腔照護成果，更是鼓勵孩子從小學習正確刷牙技巧、體驗刷牙的樂趣，養成潔牙的好習慣，讓潔白牙齒非夢事！

擁有一口潔白亮麗的牙齒，是健康活力自信的表徵，有著原住民阿美族血統的「歡歡」是位多重障礙重度的腦麻兒，現在是牙仙子の家明眸皓齒最上鏡頭的麻豆，3年前初來三峽日托中心就讀，因父親擔任夜班作業員日夜作息顛倒，母親除了上班外還需照顧重病的外婆與罹癌的兄長，所以歡歡的口腔清潔常常被家長忽略，果然奶瓶性蛀牙問題接踵而來。

透過老師的轉介，歡歡來到牙仙子の家--特殊需求者口腔預防保健中心接受口腔治療與潔牙衛教，第一次就醫因為環境陌生撒嬌哭鬧啞了嗓子，一度父母親心疼想放棄治療，後來經由廖春美醫師悉心解說每個治療步驟與治療計畫並分享腦麻兒的口腔照護經驗，句句撼動媽媽的心，同時爸爸也跟著護理人員捲起袖子認真學習親子潔牙技巧，不論製造潔牙空間、建立手部支撐點乃至於拿牙刷的姿勢都是一級棒！

新北市立八里愛心教養院謝鑫敏院長表示，目前牙仙子の家醫療團隊廖春美、吳英寬、黃淳豐等三位醫師駐診，免費提供發展遲緩、身心障礙孩子定期口檢、洗牙、塗氟及溝隙封填等防齲醫療服務，推廣潔牙健康照護技巧，建立「預防勝於治療」的口腔保健照護模式，建構特殊需求者口腔保健服務網絡及照護資源平台。

八里愛心教養院表示，今年特別在活動會場衛教區設計闖關活動，借由關卡活動設計包含潔牙保健常識、色彩美學認識、肢體活絡運用、手眼協調遊戲互動，讓孩子參加潔牙比賽活動同時，也能由各專業人員發揮早療團隊合作模式將遊戲融入，讓家長嘗試小小遊戲也能將復健訓練結合在遊戲生活中，讓這群慢飛天使也能快樂健康成長。

(中時 )

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