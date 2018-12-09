宮廟信眾月捐百元　存20年購復康巴士捐贈

2018年12月09日 15:01 中時 高彥哲

新北市蘆洲區供奉太上老君的三清十善宮7日下午捐贈新北市政府1輛復康巴士，由社會局主任秘書吳淑芳代表受贈。三清十善宮住持劉耀升表示，購車上百萬的善款，是由近百位的同修和義工，以每個月捐贈100元，歷經數年所匯聚累積而來，希望能嘉惠身障朋友和失能的長輩。

新北市議員李倩萍與三清十善宮素有淵源，李倩萍表示，該宮在蘆洲區民族路314巷內，雖然宮廟不大，但主事者和同修都非常有愛心，成立三清十善宮功德會，長期關心地方公益，這次原本要捐救護車，但醫院救護車都已充足，因此特地媒合轉購買復康巴士捐贈市府，以幫助更多的身障人士。

三清十善宮住持劉耀升表示，太上老君以濟世救人為本，平時宮廟辦事為人消災解厄也都不收錢，同修感念，以每月捐助100元共同行善，累積多年的善款購車，希望能傳達太上老君濟世救人的宗旨。

社會局主任秘書吳淑芳到場代表受贈，並頒贈感謝牌給劉耀升住持，吳淑芳表示，宮廟不在大，有愛心則靈，非常感謝三清十善宮全體同修和義工的愛心，依據交通局統計，今年從元月到10月底，新北市的復康巴士已服務52萬7千多趟次，新北市復康巴士的服務範圍包含新北、臺北、基隆及桃園，只要訂車起訖點有一端位於新北市轄內，便能依照規定利用電話或網路預約訂車，服務電話：8258-3200。

(中時 )