影》不分敵我 詹皇超細心送灰熊職員簽名鞋

詹姆斯貼心與細心的程度，從這個小故事當中可以清楚看出。(美聯社)

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中時電子報

當灰熊裝備助理布萊妮米勒9日來到聯邦快遞球館準備上班，腳上就跟以往一樣穿著Nike詹姆斯代言系列球鞋，但她怎麼也沒想到，自己離開球場時，就可獲得自己偶像「小皇帝」詹姆斯的親筆簽名鞋，甚至還是詹皇親手交給她！

但這真的發生了！在湖人9日將以111比88擊敗灰熊前夕，坐在板凳席的詹姆斯，突然叫住布萊妮，然後親手把手上的簽名鞋交給她，甚至當場跟她擁抱，讓她頓時痛哭失聲，因為這種美夢成真的場景，竟然真實地發生在她的身上。

「每年我造訪這裡，她永遠都穿著我代言的籃球鞋現身，其實我早就注意到了，卻從來沒有跟她說過任何話，」詹姆斯說，「今晚是我第一次開口跟她說話，她的樣子就像表達她永遠都是詹姆斯的死忠粉絲，所以當然獲得我的簽名鞋。」

當媒體採訪布萊妮時，她的眼眶仍充滿淚水，「這太令我感動了，因為我已經崇拜詹姆斯多年，他有很多球迷，每當他來這裡打球，我不能當他的球迷，我只能在他看不到的地方當他的球迷，所以看到他如此欣賞我，真是太酷了。」

布萊妮米勒強調，這雙詹姆斯簽名鞋是無價的，她也永遠不可能拿出來拍賣，「我只是沒想到他真的注意到我的球鞋，更獲得他的親筆簽名鞋，這我永遠也預料不到的。」

(中時電子報)

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