寒冬助老 國中生志工助獨居長輩年前除舊佈新

弘道老人福利基金會發起「寒冬助老、刻不容緩」獨居弱勢老人照顧募款計劃，今年招募8位金陵女中學生志工一同加入助老掃除行列。（高彥哲翻攝）

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高彥哲

弘道老人福利基金會發起「寒冬助老、刻不容緩」獨居弱勢老人照顧募款計劃，今年招募8位金陵女中學生志工一同加入助老掃除行列，除募集一整年服務獨居弱勢長輩的經費外，搭配春節也提供「除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新年」等有「年味」的助老關懷服務，幫助獨居弱勢長輩溫暖度寒冬、溫馨過好年。

弘道老人福利基金會每年11月到隔年2月的歲末年終之際發起「寒冬助老、刻不容緩」獨居弱勢老人照顧募款計劃，為落實在地老化、在地照顧，今年邀請金陵女中的學生志工加入掃除行列，除了幫忙阿公進行年節前環境清潔，也陪伴阿公一起寫書法、畫春聯，最後一同迎新貼春聯，讓黃阿公在即將到來的豬年迎接新氣象。

弘道老人福利基金會新北服務處陳奐宇主任說：「今年適逢『寒冬助老、刻不容緩』獨居弱勢老人照顧募款計劃十周年，長期以來我們觀察到，獨居長輩所處的弱勢環境很難被看見，期盼社會大眾能一同為獨居弱勢長輩出一點心力，就能改變他們在社會角落的生活。」

基金會表示，年底寒冬時節，家家戶戶團圓的日子，溫差變化大，也是長輩心臟血管疾病好發之季節；弘道全年關懷服務約6,728位的長輩及身心障礙者，過年時節更顯得長輩的落寞與孤寂，期盼募集滿滿地愛心捐款、志工人力，才能滿足今年獨居弱勢長輩2,054人次的除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、及走春迎新年等服務。捐款響應或一起投入志工服務社區長輩，洽詢電話：02-8991-3925。

(中時 )

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