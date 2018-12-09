魏明谷、段宜康登報道歉 林滄敏：把曲棍球吞了吧

2018年12月09日 15:18 中時 謝瓊雲

曲棍球情緣完結篇？民進黨立委段宜康、彰化縣長魏明谷批評國民黨前立委林滄敏，任職中華民國曲棍球協會理事長任內涉嫌詐領補助款，遭最高法院判決兩人須連帶賠償100萬元、登報道歉與刪除臉書貼文；9日道歉啟事刊登後，林滄敏呼籲段宜康「就把曲棍球吞了吧！」魏明谷則強調，對判決不服，結果令人「不可思議」，呼籲應盡速進行司法改革。

2014年縣市長選舉，彰化縣長魏明谷與前立委林滄敏競爭縣長寶座，立委段宜康當時舉行記者會爆料，指林滄敏詐領曲棍球協會補助款，魏明谷也藉機引用其資料攻擊對手；林滄敏憤而提告後獲勝訴，日前最高法院判段、魏2人敗訴，須登報道歉且共同賠償林100萬元、全案確定。段、魏兩人也依最終的判決結果，9日在平面媒體刊登道歉啟事。

林滄敏說，登報道歉是「遲來的正義」，但也不能算是什麼正義，他呼籲政治人物要有誠信，履行當時許下的承諾，要「段宜康、魏明谷，你們就把曲棍球吞了吧！」。

他說，今年大選結果讓全民了解到政治人物誠信的重要，用「奧步」贏得選舉的時代已經過去了，希望社會能恢復正能量，拿出政治良心、政治道德跟政治責任，別再為一己之私、政治權力，不擇手段抹黑。更呼籲蔡政府勿再以東廠、黑手來介入司法，否則下次選舉就是期末考，全民將有更大的考驗。

魏明谷則說，曲棍球協會祕書長都已坦承詐領540萬補助款，地檢署卻未起訴，令人不可思議；並質疑把錢繳回、罰款後，就可以獲不起訴，這樣以後大家都可以貪政府的錢，等被發現再還給政府，反正罰個15萬元就沒事了。

魏強調，若不是林滄敏擔任理事長、又具立委身分，教育部怎會同意核撥高額補助款？何況祕書長申請補助款，也需要蓋理事長印章，難道林滄敏會不知情？難怪司法改革是人民最迫切需要的。

林滄敏說，他是佛教徒，自認問心無愧，不要去在乎別人的感受，凡事都有前因後果，要自己承受，不然的話，終究有一天，都會自食惡果，選民知道他是用心為鄉親，上次雖然輸了選舉，沒有再參選從政，但社會公益還是會參與，為社會做事並不在乎什麼職務。

(中時 )