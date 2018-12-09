首屆身障兒童棒球賽在新北 市長現身為小球員加油

2018LLB挑戰者盃身障兒童公益棒球賽，讓身障兒童享受棒球樂趣開啟人生無限可能。（高彥哲翻攝）

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高彥哲
2018LLB挑戰者盃身障兒童公益棒球賽，讓身障兒童享受棒球樂趣開啟人生無限可能。（高彥哲翻攝）

台灣首屆身障兒童棒球賽「2018 LLB挑戰者盃身障兒童公益棒球賽」，今(9)日在新莊棒球場開打，由腦麻、罕病的小朋友組成球隊一較高下，新北市長朱立倫也到場為小球員和球員協助者Buddy加油打氣，並肯定主協辦單位為身障孩童的貢獻。

朱立倫表示，身障兒童公益棒球賽是台灣的創舉，他們在Buddy的陪伴下，也能享受打棒球的樂趣，感謝主辦單位「台灣幼兒棒球聯盟協會」，以及富邦運動場館、智林體育台、台北海洋扶輪社、中港獅子會等協辦單位，以及許多球星們的幫助與付出，讓小朋友變得更快樂，也有公平的機會學習棒球。

亞運國手姜建銘應台灣幼兒棒球聯盟協會之邀，今天擔任親善大使，他表示，希望以親善大使的身分告訴身障小朋友，只要不放棄，每個人都能夠在自己人生棒球賽中展開逆轉勝，協助推廣這場首屆身障兒童棒球賽。

現任台灣幼兒棒球聯盟協會理事長，也是知名中華職棒總教練的「草總」謝長亨表示，這是一個很有意義的活動，藉由棒球，讓家長帶著小朋友一起參加，增加和其他人互動，走到戶外曬太陽及運動，並不需要打到多好，重要的是孩子們能開心。

體育處表示，「2018挑戰者盃身障兒童公益棒球賽」是台灣首屆針對身心障礙小朋友們所舉辦的棒球比賽，由於身障者及罕病小朋友玩起棒球就是一項挑戰，活動中特別安排「Buddy」來陪伴挑戰者一起做打擊、跑壘、接球等動作，在現場可以看到Buddy們協助球員打擊、跑壘，玩得不亦樂乎。希望民眾踴躍支持，也期許往後都能繼續舉辦這麼有意義的活動。

(中時 )

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