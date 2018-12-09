與伊凡卡走得近 白宮幕僚長傳36歲的他上位

2018年12月09日 15:25 中時電子報 吳映璠

白宮幕僚長凱利（John Kelly）年底即將走人，最有可能上位的人選是現任副總統彭斯幕僚長、年僅36歲的艾耶斯（Nick Ayers），據傳他與第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）及夫婿庫許納（Jared Kushner）走得很近，獲得夫妻倆大力推薦，川普也非常中意這位年輕小夥子，認為可以幫助自己爭取2020總統連任，不過艾耶斯年紀輕輕卻位居高位，也令多位白宮幕僚不服，可能引發一波白宮離職潮。

凱利年底走人，外傳現任副總統彭斯幕僚長、年僅36歲的艾耶斯（Nick Ayers）有可能接任。

白宮幕僚長凱利確定年底走人，最有可能接任的人選是年僅36歲的副總統彭斯（Mike Pence）幕僚長艾耶斯，據美國政治新聞網站Politico報導，美國總統川普上個月已經私下告訴艾耶斯這項人事消息，不過當時礙於凱利還沒正式走人，因此這項人事也可能出現變化。

為何36歲的年輕小夥子能夠打敗眾老臣、成為川普幕僚核心的可能人選？報導指出艾耶斯除了獲得頂頭上司彭斯推薦，私底下也和第一千金伊凡卡、女婿庫許納走得很近，兩人對他大加推崇。

前白宮官員描述艾耶斯相當具有政治手腕，能夠彌補凱利的不足，幫助川普在2020的總統連任之路上披荊斬棘，相較之下凱利就明顯缺乏政治頭腦及敏銳度。

曾在2012年與艾耶斯共事的柯南特（Alex Conant）表示，艾耶斯是能夠堅定達成上司要求的員工，他也認識很多政治人物，在捐款人階層當中非常受歡迎，儘管年紀輕輕，卻為組織帶來很多助益。

紐約時報（The New York Times）分析，如果艾耶斯確定接任幕僚長一職，預期這將是伊凡卡及庫許納的一大勝利。伊凡卡、庫許納與凱利不合傳聞已久，據悉凱利相當看不慣夫妻倆將白宮當作「弄權」的場所，他也多次聽聞工作人員抱怨夫妻倆做事不遵循體制、規範，因此試圖限縮他們的影響力，也與兩人結下樑子。

現在凱利走人、艾耶斯可能上位，內部人士普遍認為伊凡卡與庫許納將主宰「整棟白宮」。

不過艾耶斯接掌幕僚長也不是沒有阻礙，前白宮官員稱部分人士因為艾耶斯的年紀及名聲感到威脅，儘管有第一千金、駙馬、副總統力薦，但除此之外沒有太多粉絲，有些高階官員甚至威脅如果他上任就要走人，可能引發一股離職潮。

1982年出生的艾耶斯今年36歲，2009年畢業於肯尼索州立大學政治系，此外他也曾前往英國倫敦薩里大學修習國際事務，他在2016年總統大選期間擔任川普的外部顧問，也是在那時與伊凡卡、庫許納建立起私交，他於2017年7月成為彭斯幕僚長。

艾耶斯是三胞胎的父親，原訂於年底搬回喬治亞州老家與妻兒團聚，據傳獲得川普徵詢後，可能延後回家計畫，不過也只希望擔任臨時幕僚長。

其他可能的繼任人選包括財政部長梅努欽（Steven Mnuchin），不過梅努欽已表示相當滿意現在的工作。

(中時電子報)