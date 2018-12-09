麥利將接美參謀首長聯席會議主席 曾誓言美軍會徹底擊敗對手

2018年12月09日 16:19 中時 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

據美國之音（VOA）中文網9日報導，美國總統川普證實，將提名陸軍上將馬克·麥利（Mark Milley）取代美軍陸戰隊上將約瑟夫·鄧福德，出任他的下一任最高軍事顧問、參謀首長聯席會議主席。

川普在8日早上的推文中寫道：「我感謝這兩位了不起的人為我們的國家服務！交接日期待定」。麥利自2015年以來一直擔任陸軍參謀長，是一名經驗豐富的將領。

在2016年10月陸軍協會年度大會上，麥利上將說，俄羅斯和大陸一直在大力發展軍事現代化，並有意利用美軍的弱點，挑戰國際安全秩序。

他說，美軍享有的長達70年軍事優勢正在快速縮小，必須迅速做出戰略和結構調整，發展和提高自己的全域作戰能力。麥利同時警告美國的潛在對手，如果軍事遏阻的努力失敗，美軍會徹底擊敗對手，讓對手遭受過去從沒有經歷過的挫敗。

美國國防部發言人安德魯斯中校8日說：「我們知道總統的這項提名，我們也對馬克·麥利將軍有信心。」

麥利的人事案必須得到聯邦參議院的確認。如果得到確認，麥利將取代鄧福德出任參謀首長聯席會議主席。鄧福德當過美軍陸戰隊司令和阿富汗聯軍指揮官，預計將完成參謀首長聯席會議主席的剩餘任期，在2019年10月1日卸任。

美國眾議院軍委會主席索恩伯里（Mac Thornberry）8日在一份聲明中說：「參謀首長聯席會議主席不僅是總統和國防部長的高級軍事顧問，也是國會的高級軍事顧問。我和許多同事都感謝麥利將軍基於他的智慧和多年經歷作出的直接和富有洞察力的軍事評估。如果他的新職務獲得參議院核准，我會期待與他共事。」

參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）是美軍陸海空各軍種指揮官組成的機構，其機能與部分國家的總參謀部相類似，主要職能是三軍之間的協調和進行合作參謀。參謀首長聯席會議主席是法定的美軍最高級軍官和美國總統的最重要的軍事顧問，他負責參謀首長聯席會議的協調，包括主席、副主席、陸軍參謀長、空軍參謀長、海軍作戰部長和美軍陸戰隊司令。參謀首長聯席會議在五角大廈有自己的辦公室，主席地位雖高於各軍種首長，但沒有直接命令的權力，所有的軍隊指揮官直接聽從國防部的命令。

(中時 )