沒錢買毒 2毒蟲當起山老鼠

2018年12月09日 15:39 中時 謝明俊

保七總隊四大隊羅東分隊員警查獲山老鼠盜取珍貴扁柏。〔謝明俊翻攝〕

保七總隊四大隊羅東分隊員警查獲山老鼠盜取珍貴扁柏共3塊。〔謝明俊翻攝〕

２名毒蟲因沒錢買毒，竟起意當山老鼠，利用深夜到宜蘭縣大同山區偷盜扁柏等珍貴木塊，當２嫌背負木塊下山時，恰巧遇到保七總隊四大隊羅東分隊小隊長李振昌帶同員警陳忠欽、張銘祥等巡邏，當場查獲送辦。

保七總隊四大隊羅東分隊小隊長李振昌及警員陳忠欽、張銘祥等人，是在本月7日晚間到宜蘭縣大同鄉執行夜間巡邏勤務時，在台7線60.8k處，發現路旁山壁上透出亮光，並見到有人影活動，形跡可疑，李振昌等人立即通報林務局羅東林區管理處太平山工作站人員一同前往查看。

警方當場發現３３歲的梁姓男子及３４歲的李男子，戴著頭燈身背塑膠揹籃，籃內放有珍貴木頭三塊，經現場盤查詢問，梁嫌及李嫌當場坦這３塊木頭是珍貴的扁柏木角材，警方並從梁嫌背包內查獲注射針筒1支及安非他命吸食器1組。

據梁嫌向警方供稱，他因染上毒癮無法正常工作，近日缺錢花用下，於是夥同李姓友人共同上山盜伐珍貴木，準備變賣花用。

警方經會同太平山工作站人員至梁嫌作案地點，確認盜木地點為新竹管理處所轄大溪事業區45林班地內編號1216號水源涵養保安林，遭盜伐竊取珍貴木為短尺扁柏圓木1塊、樹瘤1塊及樹生樹瘤1塊，合計被害材積為0.056立方公尺，市價約4萬多元，全案經調查完畢，依違反森林法及毒品危害防制條例罪嫌，移送臺灣宜蘭地方檢察署偵辦。

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(中時 )