段宜康、魏明谷今登報道歉 網友建議這幾招讓段不再苦惱

民進黨立委段宜康。(圖/本報資料照，陳信翰攝)

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中時電子報
/綜合報導

民進黨立委段宜康、現民進黨籍彰化縣長魏明谷曾在2014年指控當時的對手國民黨候選人林滄敏詐領補助款500萬元，全案在經法院判決後定讞，段宜康和魏明谷須賠償100萬元、並登報道歉，事情就這樣拖了120天，今(9號)署名段宜康、及魏明谷對林敏的道歉文占了半版報紙，但網友顯然不買帳，紛紛去段宜康臉書留言，「登報抱歉就花錢了事而已，但吞曲棍球事大，看是三杯、清蒸、酥炸、料理的方式可多想想」。

回顧2014年段宜康幫時任彰化縣長候選人魏明谷助選時，指控國民黨候選人林滄敏當曲棍球協會理事長，詐領補助款，還說不是事實，要吞曲棍球，而魏明谷也引用段宜康言論批評，遭告後卻敗訴，全案經最高法院日前判決定讞，段宜康和魏明谷須賠償100 萬元、登報道歉、移除臉書粉專文章。當時判決出爐後，段宜康還說「問心無愧」，如今還是登報道歉了。

對此，林滄敏說，「是遲來正義」，並向段宜康喊話，「快把曲棍球吞了吧！」，他還說，他是佛教徒，自認問心無愧，不要去在乎別人的感受，凡事都有前因後果，要自己承受，不然的話，終究有一天，都會自食惡果，選民知道他是用心為鄉親，上次雖然輸了選舉，沒有再參選從政，但社會公益還是會參與，為社會做事並不在乎什麼職務。

如今段宜康與魏明谷終於登報道歉，但網友顯然不買帳，紛紛去段宜康臉書留言，「登報抱歉就花錢了事而已，但吞曲棍球事大，看是三杯、清蒸、酥炸、料理的方式可多想想」、「比較想看段大委員吞球表演」、「你已經沒有公信力了，別來沾邊，只要你支持的都壞掉」、「吞了曲棍球說話才會有人信」、「很多人看不懂也不想看，頭殼中只有滿滿的曲棍球」，看來曲棍球的恩恩怨怨，只能畫下半個句點。

(中時電子報)

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