納稅人真衰！王明鉅：政府花2000億為錯誤能源政策善後

2018年12月09日 15:53 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

政府的話能不能相信？當初政府為了推動2025廢核，用每度電6元吸引德國、丹麥等外國廠商來台投資。現在因為公投否決現行能源政策，政府運用兩面手法，明的大砍離岸風電躉售價格向民意交待，暗地卻加快行政作業流程，將原定明年簽的約提早到今年12月，以彌補及安撫這些覺得受騙的廠商。台大醫院前副院長王明鉅指出，納稅人因此得多花2000億元幫政府善後。

王明鉅今(9)日在臉書上質疑，我們到底還能不能相信政府的話？經濟部於大選後，宣布明年2019簽約的離岸風電躉售價格從每度電5.8元降到5.1元，並且取消了今年簽約時，可以選擇前高後低前十年7.11元後十年3.56元的這個選項，變成20年的躉售電價全是一個5.1元的價格。

消息一出，離岸風電廠商大聲抗議。經濟部長立即出面摸頭，然後大家就沒有聲音了。結果發現，政府的營建署、漁業署、文化部，突然加快了各種行政作業流程，不但加快各種審查流程，還密集開會。甚至漁業署在廠商與漁會還沒有協調好的狀況下，就是要讓離岸風電的廠商能在今年底之前，用20年每度平均5.8元，而且最重要的是前十年每度7.11元後十年每度3.56元的價格結構，來和台電簽約。

這些廠商在今年底之前簽約與明年才簽約，到底差多少錢呢？王明鉅指出，對一家廠商這十年收入的差別是890億元；對另一家廠商這十年收入差別則是1148億元。王明鉅說，「這算不算是對廠商大大有利？當然算。這算不算是『圖利』或者有沒有觸法之嫌？我不知道。」

王明鉅認為，經濟部在大選與公投之後大降離岸風電躉售價格，想讓社會大眾不再指責批評。另一方面，卻又大開方便之門「協助」廠商，讓台灣人民多花2000億來買160萬瓩的離岸風電，好保住當初用每度電6元把外國廠商「吸引」來台灣開發離岸風電的承諾與面子。

王明鉅批評，這一切的一切，完完全全凸顯了民進黨政府與經濟部，從一開始所提出的2025非核家園能源政策，就是一個躁進的，缺乏縝密規畫的，拿著所有民眾的電費在亂花的錯誤政策。

(中時電子報)