竹科男床戰小三 下體疼驗愛滋讓姦情曝光

示意圖。(圖片來源:達志影像)

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竹科蔡姓工程師瞞著妻子在外偷吃，去年連2天約女同事床戰，不料「戰況」太過激烈，女子下體流血，蔡男事後下體也不舒服，擔心「中鏢」，到醫院驗愛滋，意外被蔡妻察覺有隱情，怒告通姦，新竹地檢署依妨害家庭罪嫌將小三起訴。

檢方調查，36歲蔡姓工程師與29歲洪姓女子是公司同事，雖然屬於不同部門，但蔡因業務關係常與當作業員的洪女互動，因此日久生情，蔡男竟瞞著妻子偷偷與洪女談起地下情。

去年7月間，蔡男與洪女天雷勾動地火，洪女先帶情郎回家嘿咻，隔天蔡男意猶未盡，趁妻子回娘家不在家，大膽帶洪女回家床戰。

不料兩人床戰疑似過度「激烈」，洪女做到一半發現下體流血，蔡男雖然沒有特別感覺，但回家後發現下體有疼痛情形，愈想愈不安心，懷疑自己「中鏢」得愛滋，偷偷到泌尿科篩檢，留下就醫紀錄。

由於檢驗報告需一段作業時間才會寄到家中，報告寄達蔡男家中被妻子簽收，姦情這才曝光，蔡男無法開脫，只好向妻子坦承與洪女發生婚外情，並出示洪女與他嘿咻後的對話紀錄「愛愛流血了」，行事曆上也註記「嘿咻」。

蔡妻怒火中燒，氣得向丈夫和洪女提告妨害家庭，不過洪女出庭時對姦情矢口否認，辯稱只是網路上的虛擬行愛，註記「嘿咻」則是雙方接吻，並未發生性關係。

檢方偵結，依據洪女與蔡男證詞，認定洪女明知道蔡男已婚的身分，仍發生性關係，造成蔡因擔心得到性病而到醫院篩檢，並有相關通訊紀錄，因此依妨害家庭罪嫌將洪女提起公訴，蔡男涉案部分其妻則撤告。

(中時 )

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