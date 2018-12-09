台中公布一階段健康風險評估 盼新市府接續完成整體報告

台中市府強調，治理空汙沒有空窗期，雖然現階段台中空品改善已有顯著成果，但努力不能停歇。（盧金足攝）

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台中市長林佳龍上任後大力推動空汙防制，同時也委託專家學者實施三階段健康風險評估報告。原訂三階段完成後再完整公布，考量完成時林佳龍已卸任，為符合社會期待並實踐承諾與責任，市府9日決定先行公布第一階段內容。

市府表示，一階調查時，健保資料庫僅提供至103年林佳龍尚未上任時，內容侷限，調查結果無法證實與疾病的因果關係，但仍需注意暴露空汙的健康危害。

一階調查也僅能做為下一步研究假說的參考，目前二階段調查已告一段落，預計108年1月驗收完畢；三階調查也已評選，期盼接任者繼續推動，並在完成後整體公布，維護市民知的權益，也作為空汙防制政策的參考。

環保局長白智榮表示，空汙是市民關切的重大環境議題，也是影響民眾健康的環境因素之一。林佳龍非常重視此議題，因此一上任後就立刻實踐承諾，主動編列1億5千萬元預算，自105年起連續分三階段執行「空氣汙染物PM2.5環境調查及健康風險評估作業」。

第一階段研究計畫期間為105年2月18日至106年2月18日，以鄰近工業區的個人健保投保所在地為主要研究地域，當時受限健保資料庫僅提供至103年，因此僅能利用林佳龍尚未上任前的87年至103年全市29行政區健保資料進行統計分析，並完成2次中科(后里、西屯、大雅)、港區(大肚、清水、沙鹿、梧棲、龍井)等8行政區實施PM2.5空氣污染物濃度調查；另外，也將其它21行政區共41點PM2.5濃度，以及29行政區健保資料統整納入分析。

第二階段研究計畫的時間則自106年8月1日至107年10月31日，同樣針對中科(后里、西屯、大雅)、港區(大肚、清水、沙鹿、梧棲、龍井)等8行政區進行3次PM2.5空氣汙染物濃度調查，同時也將其它21行政區共41點納入分析，目前正辦理驗收中，預計108年1月驗收完畢。

第三階段計畫於已於今年11月29日完成評選，預計12月中完成簽約，也將同樣執行中科(后里、西屯、大雅)、港區(大肚、清水、沙鹿、梧棲、龍井)等8行政區PM2.5空汙物濃度調查，並將其它21行政區納入統整分析。依據環境調查及模式模擬汙染減量情境評估結果，進行整體性居民環境PM2.5空汙物健康風險評估，據以研擬短、中、長期風險管理計畫。

環保局說明，第一階段「105年台中市后里區、西屯區、大雅區及港區(大肚、清水、沙鹿、梧棲、龍井)居民空汙物暴露評估計畫」，受限健保資料庫僅提供至103年，因此只能利用87年至103年林佳龍尚未上任前全市29行政區健保資料，進行居民空氣汙染物暴露評估統計分析。

然而，期間內的汙染物調查樣品數也不足，無法完整評估健康風險。因此，為避免誤解片面資訊，市府決定在三階段調查均完成後，再一併公布完整調查結果。

不過，考量第三階段完成時，林佳龍已卸任，為負起任內責任，決定先行公佈第一階段成果；第二階段調查報告於完成定稿後，也會立即公布。該計畫透過過去各方的健康風險評估報告，所估算的風險值都在可接受範圍，報告結論建議，仍需注意暴露空氣汙染之健康危害。

調查也發現，空氣汙染物與健保資料庫的相關分析，合理與不合理的結果竟同時出現。分析可能是因健保資料庫所使用地區為投保所在地，無法反映個人的暴露狀況，且未能考慮重要的干擾因子及疾病潛伏期，包括年齡、性別、抽煙、喝酒、BMI等干擾因子。因此，計畫初步成果本身存在誤差，僅建議作為研究假說的參考。

此外，白智榮指出，林佳龍上任以來，除執行環境及健康風險調查外，也積極採用科學方法推動各項措施減少空汙，104年全國首創設置「台中空氣污染減量工作小組」，透過減量工作小組跨局處、跨界的綜合管制，訂定包括管制生煤自治條例、鍋爐加嚴標準及補助、電力業加嚴標準等共86項空汙減量措施，其中有19項更是全國首創或領先措施。

台中市PM2.5年均濃度由103年每立方米27微克、104年每立方米23.5微克、105年每立方米22.8微克、降至106年每立方米20.2微克，優於全國平均值；延用較嚴格的舊制標準紫爆天數，從103年的87天、104年69天、105年50天，降至106年24天，今年上半年紫爆天數更僅有10天，創下近8年來新低。

白智榮強調，治理空汙沒有空窗期，雖然現階段台中空品改善已有顯著成果，但努力不能停歇，期待接任者繼續努力改善台中空品，維護市民健康，並於完成三階段調查後公布整體計畫執行成果，維護市民知的權益。

(中時 )

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