黑幫暴力橫行士林夜市 北山會大哥「黑吃黑」落警網

2018年12月10日 07:20 中時 謝明俊

一統會堂口海豐海產店也遭新北山會砸店勒索保護費。〔謝明俊攝〕

大南路因陸客興起，成了新北山會覬覦的目標。〔謝明俊攝〕

台北市士林夜市在陸客的加持下，迅速成為全國第二大夜市，龐大的商機，引來黑幫覬覦。過去士林夜市在天道盟一統會把持下，維繫近２０年的穩定，卻從一統會大哥「西瓜」葉靜明染毒無法管事後，讓後起的新北山會有機可乘，新北山會大哥「烏龍」利用暴力插足士林夜市，曾經糾眾打斷西瓜手腳，連一統會堂口「海豐海產店」都被烏龍糾眾砸店勒索保護費，夜市攤商更遭威嚇勒索，行徑囂張，終引來警方注意，將烏龍提報組織犯罪拘提到案。

士林夜市從民國８０年代一清專案結束後，就成了天道盟一統會的地盤勢力，一統會帶頭大哥正是道上知名老大「西瓜」葉靜明，西瓜對待夜市裡的攤商，不僅只是會收保護會而已，攤商有事找西瓜幫忙，西瓜都會盡全力負責到底，所以攤商們的保護費繳得是心甘情願。

約是１０年前，西瓜染上毒癮，會內以及夜市事務，西瓜全部放手不管，會內人員後繼無力，竟讓在一旁虎視眈眈的新北山會大哥「烏龍」有機可乘。

西瓜染上毒癮後，多半時間是躲在萬華的住處享受毒品，毒品用完了，他會回到士林夜市找小藥頭補貨。某日，他認為販毒的小藥頭糊弄他，給的安毒不純，當街把小藥頭狠打一頓，小藥頭當下求饒，報了自己是跟「烏龍」的，西瓜一聽火愈大，反嘴嗆回，「跟烏龍的，更要打！」

小藥頭回到堂口向烏龍哭訴，烏龍一聽西瓜給他漏氣，當場帶著一夥小弟，衝到現場找西瓜輸贏，西瓜只有一人，當場被烏龍指使小弟將西瓜押走打斷手腳後才放人，西瓜養了半年傷才慢慢痊瘉。

西瓜不管事後，手下大將「瑞坤」接管夜市，並在會內大哥「賢哥」支持下，開立「海豐海產店」當做堂口，烏龍想要插足夜市，首要目標就是「瑞坤」。今年二月，烏龍指使原一統會大哥「小寶」，藉口向瑞坤索討多年前欠款，瑞坤不認帳，烏龍藉機發揮，指使小弟將海產店整個砸爛，還將瑞坤打得跟豬頭一樣，嗆聲要店方每個月交１０萬保護費，藉此向夜市立威開始暴力橫掃夜市。

據警方表示，烏龍企圖染指士林夜市及週邊地盤已有相當時日，在此之前，士林夜市週邊幾個新建大樓工地，在興建期間的保護費，都是烏龍及手下去強索，遇有建商不從，烏龍就帶著手下前去圍堵工地大門，建商為了息事寧人，只得乖乖付錢了事。

烏龍等新北山會眾連續惡行，引起台北市刑大偵３隊及士林分局偵查隊注意，經蒐報多日後，月前將烏龍及手下多人拘提送辦。

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(中時 )