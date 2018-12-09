台南女棄澳門賭場經理高薪 返鄉創業投資扭蛋商機

李品瑤放棄賭場經理高薪，返鄉創業開扭蛋機店。（程炳璋攝）

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台南出生的李品瑤，5年前放棄網拍工作，毅然決定跨海到澳門賭場謀職，3年內迅速當上賭場女經理，每月最高可賺20萬，她卻在去年10月回到土生土長的台灣，在台南投資扭蛋機無人店，現在已拓展5家，年紀輕輕就創業當上女老闆。

李品瑤求學時期念的是平面視覺傳達系，畢業後從事網拍工作，因為個性勇於嘗試，25歲時自投履歷，隻身前往澳門賭場闖蕩，從公關人員一路爬升到主任，最後擔任賭場經理，每月包括獎金最高可領到20萬元。

賭場收入雖豐厚，工作卻須日夜顛倒，李品瑤思考返鄉創業，那時台灣的娃娃機無人商店如雨後春筍般成立，扭蛋店卻還沒跟風，她決定回台南市，與夥伴一起在中西區保安路上開設附近第一家「扭蛋轉轉」扭蛋機無人店，隨之就有許多業者跟進。

憑著獨到眼光，李品瑤半年來迅速擴展版圖，開到第5家店，包括進駐南紡購物中心、南風村、家樂福安平店，11月再進駐家樂福仁德店。選擇在購物商場拓點，就是相準這裡有一定的人潮，一旦扭蛋熱潮退去，扭蛋機生意不會受太大影響。

李品瑤現在專心經營扭蛋店，包括管帳、到日本下訂單都自己來，事業夥伴則負責與廠商洽談與拓點，她認為創業很艱辛，現在收入不到賭場經理的一半，但有自己的事業，感覺努力都有代價。

(中時 )

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