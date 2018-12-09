保育兼顧傳承 阿美捕鳥祭購買代替捕殺

2018年12月09日 16:32 中時 許家寧

保育類「黃嘴角鴞」不慎誤觸鳥網，引起狩獵與保育討論。（許家寧翻攝）

捕鳥網網線細密，鳥類不易發現，誤觸就會被纏住。（許家寧攝）

南勢阿美族捕鳥季登場，花蓮市族人盡量以陷阱代替用鳥網捕捉。（許家寧翻攝）

花蓮南勢阿美族歲末特有文化祭儀「捕鳥祭」，12月起縣內各部落陸續展開捕鳥活動，去年還因發生誤捕保育鳥類「黃嘴角鴞」，架設鳥網獵捕方式引起熱議，有族人今年以購買食用鳥禽代替捕殺，透過歡聚共食，兼顧保育與傳承「共享」祭典文化。

捕鳥祭「米撒利流」為南勢阿美族群的三大歲時節慶，在祭儀期間縣府開放全縣獵捕，讓族人捕捉麻雀、斑鳩、鵪鶉、竹雞等非保育類鳥類，部落耆老也紛紛設置陷阱，傳承年輕人如何判斷害鳥飛行路線，再利用網子或繩索等傳統獵夾捕捉。

南勢阿美族現今多居住於花蓮、吉安、新城及壽豐鄉等地，雖然開放捕捉鳥類，因傳統狩獵方式無法控制什麼鳥類飛到陷阱裡，像去年楓林步道被發現貓頭鷹「黃嘴角鴞」撞上鳥網，掛在網上動彈不得，所幸山友發現的早，不過仍引發狩獵文化與保育間爭論。

對於可能發生誤捕保育類鳥類，花蓮市部落族人盡量以其他陷阱取代使用捕鳥網，吉安鄉吉野部落頭目林木治則認為，使用鳥網可能等到去收網時，才發現鳥類已經死亡，像是可以一天巡視陷阱2次，若誤抓到保育鳥類可以幫助放離，僅捕捉害鳥維持生態永續。

新城鄉公所秘書呂坤漢說，早年族人利用歲末農閒時間捕捉吃稻穀的害鳥，傳統認為「害鳥吃越多，明年更豐收」。但隨著時代變遷，保育觀念深植人心，新城鄉捕鳥祭儀改以購買食用鳥禽替代，再由族人烹烤分享給長輩，持續發揚族人共享、敬老文化。

(中時 )