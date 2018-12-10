北山會競逐士林夜市利頭 吃相難看

2018年12月10日 07:24 中時 謝明俊

烏龍手下小弟懸掛招租牌。〔謝明俊翻攝〕

烏龍還成立士林夜市觀光促進會，企圖插手夜市。〔謝明俊翻攝〕

新北山會的主要成員，是以「烏龍」為首的「後港」兄弟為主，他們覬覦士林夜市已多有時日，一統會式微，烏龍帶領手下暴力介入夜市，假藉收取「爆竹錢」、租金等名義，向攤商店家強收保護費，每攤每月要價１至１０萬元不等，連一統會的堂口海產店都不能倖免。

烏龍原出身自大同區，年輕時就越區投入士林角頭「後港」旗下，和一統會以承德路為界，各有各的地盤，井水不犯河水，但在１０多年前，在地的老兄弟想與一統會別苗頭，成立新北山會，烏龍加入新北山會，迅速竄起成了領頭大哥，會眾更涵括士林、北投一帶的年輕輩兄弟，勢力快速凌越一統會。

烏龍早年靠經營地下賭場起家，並且是以天九等「武賭」為主，累積不小實力，據警方指出，烏龍近幾年來，更與毒品走私扯上關係，靠此賺進不少資金，來吸收年青兄弟加入，除了原有後港的手下小弟以外，還有士林以及北投地區北聯、台聯等幫會的年輕輩兄弟，都因見烏龍出手闊綽，跟著加入新北山會。

烏龍插足士林夜市，在將一統會勢力逐出後，開始使用暴力威喝夜市店家攤商，烏龍指使小弟，向一家牛排館推銷「爆竹錢」，要店家按月向他們買爆竹，遭店家拒絕表示「以前沒這個例！」，小弟不爽回嗆店家「試試看！」

位處士林夜市偏隅的大南街，原是冷清僻巷，但在陸客大量湧入士林夜市後，因陸客遊覽車在對街上下客，大南街變成夜市另一的新入口，路口店面攤位一時間變搶手火熱，烏龍見了眼紅，竟假藉當地是公有地，指示小弟向原有攤商收取租金，攤商拒絕，小弟多次上門和攤商當眾爭執。

由於烏龍和小弟行徑粗暴，引來店家及攤商全面反彈，連過去負責圍事的一統會都被暴力相向，終究引來警方注意，經多日蒐報後將烏龍及手下一網打盡。

(中時 )