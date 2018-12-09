行動佛殿辦環島祈福法會 黃偉哲盼共沐佛恩

2018年12月09日 16:34 中時 洪榮志

世界佛教正心會將17噸大卡車改造成行動佛殿後，展開環島祈福法會。9日在台南歸仁區運動公園啟建「觀音大悲感召加持法會」，與鄉親們一起為國泰民安、世界和平及一切眾生祈福。台南市長當選人黃偉哲也出席參與，並希望大家都能一起共沐佛恩，能有好的福報，福慧圓滿。

世界佛教正心會舉辦的環島祈福法會，第22站抵達歸仁區運動公園。由17噸大卡車改裝而成的大雄寶殿，供奉南無釋迦牟尼佛、南無阿彌陀佛及南無藥師佛，吸引許多信眾參與。黃偉哲、高思博及市議員蔡旺詮、曾培雅等人均到場祝賀法會圓滿順利成功。

主持法會的恆性嘉措仁波且說，他代表世界佛教正心會，感謝台南市各級機關協助行動佛殿，讓佛光遍照環島祈福法會第22站得以在歸仁區運動公園舉行，祝福所有大眾身體健康諸事如意，心想事成。

黃偉哲致詞表示，今天非常難得能夠前來瞻仰佛舍利，他相當認同世界佛教正心會的宗旨，對於人心淨化、禮佛、尊佛等向善的活動，也會全力支持，希望大家都能一起共沐佛恩，能有好的福報，福慧圓滿。

高思博也指出，他曾任蒙藏委員會委員長，對於佛教相當了解，也相當肯定世界佛教正心會行動佛殿環島祈福活動的宗旨，讓佛光遍照，台灣風調雨順，國泰民安，台灣更好。

(中時 )