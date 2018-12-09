《人民日報》籲加拿大停止侵犯陸國民權益 給交代以避免付出沉重代價

2018年12月09日 16:18 旺報 呂佳蓉

《人民日報》首度評論華為副董事長孟晚舟被捕事件，在9日出版報紙不僅轉發陸外交部副部長樂玉成緊急召見加拿大駐華大使麥家廉，也以「鐘聲」之名發表了社評，嚴正指出加拿大應立即停止侵犯大陸國民合法、正當權益，並要給予一個應有的交代，才能避免為此付出沉重代價。

「鐘聲」意為「中國之聲」，為人民日報的國際評論，旨在針對重要的國際問題與涉華問題發出聲音，據悉每篇文章須經過內部多人的修改與討論。在9日《人民日報》第三版要聞刊出的「中國公民合法、正當權益不容侵犯」，通篇未提及美方，反而砲轟加拿大做出為國際社會震撼的事情，文中也擺出陸方一貫的立場：「陸方不會惹事，但是也決不怕事，誰也不要小看中國的信心、意志和實力。」

該社評指出，在沒有給出明確理由的情況下，就把人拘押，公然侵犯了當事人的人權。加拿大警方竟然在未經審判定罪的情況下，完全無視法的精神，作出有罪推定選擇，給當事人戴上手銬、腳鐐。無端把一位大陸公民作為重刑犯人對待，粗暴踐踏其基本人權，侮辱其人格尊嚴，並反說這哪裡是一個文明國度所應有的做法？怎能不讓人們感到義憤？

社評表示，採用種種不正當手段打壓華為的做法，暴露了一些人見不得人的陰暗心理，但註定是搬起石頭砸自己的腳。社評指出，華為的一舉一動都影響著世界，華為的供應商超過2000家，不僅有瑞聲科技、比亞迪、富士康等中國企業，還有高通、英特爾、博通等美國企業。此外，市場分析人士也指出，拘押事件增大了市場對未來判斷的不確定性。

文末並呼籲加拿大必須想清楚，在公理正義與肆意妄為之間，根本不存在模糊地帶。加拿大方面只有糾正錯誤，立即停止侵犯中國公民合法、正當權益，給大陸人民一個應有的交代，才能避免為此付出沉重的代價。

(旺報 )