政院提修法管假消息 藍委砲轟：控制言論自由

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中時

行政院為對付假新聞、假消息，你提出一套10項相關修法，其中《數位通訊傳播法》將規定社群業者也要肩負查證責任。國民黨立委許毓仁批評，選舉過後，民進黨選情不利，歸咎於假新聞散播恐怕是一個「抓戰犯」的概念。他質疑，政府過度執法，舉著打擊假新聞的大旗，將會變成控制言論自由。

許毓仁表示，強制修法開罰假新聞或假消息是治標不治本的方法，事實上強制處罰只會讓這個事情更糟，防不勝防、流竄的速度恐怕更劇烈，會引起人們反感。政府是輿論製造的最大輸出者，握有公權力的政府官員和政治人物應該要警惕言行，在透明公開的網路世界，越想要控制言論，就越容易失焦，這是無限擴張的網路效應（Network Effect)。

許毓仁質疑，除了新聞媒體肩負合理查證、平衡報導的義務，大型社群平台是否也必須課以相當的社會責任？誰來核定或如何認定假新聞？

許毓仁指出，民進黨把選舉失敗歸咎假新聞，但大家應該要沈住氣，發揮自律精神，政府也不要亂修法，自己變成「假新聞製造機」。

他建議，政府應該多用各種管道，如行政院成立的假新聞查核中心，或是與媒體素養的NGO相關的單位合作，做到全民教育和通報的宣導。並投入更多資源和預算在建立媒體、新聞素養(News/media literacy)，從教育開始著手，讓未來的孩子有分辨事實的能力。

(中時 )

段宜康、魏明谷今登報道歉 網友…

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