林柏宏連2片輪番上映！ 為保持最佳狀態「狗狗陪健身」

狗狗向林柏宏撒嬌討抱。（周子娛樂提供）

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林柏宏抱著狗練深蹲。（周子娛樂提供）

藝人林柏宏剛結束電視劇《鏡子森林》的拍攝，近期除了為在明年大年初一在陸上映電影《神探蒲松齡》做宣傳外，另一部作品《給19歲的我自己》將在台上映，他在兩片的類型和片中飾演的角色差距相當大，很開心能讓觀眾看到更多不同樣貌的自己。對於接下來要密集地跑通告宣傳兩部電影，他已做好準備，開始積極運動，除了跑步、游泳，連經紀人的寵物狗狗都拿來當成健身的工具，為的就是要以最佳狀態跟觀眾見面。

林柏宏一直都很喜歡狗，礙於工作無法長時間待在家而不敢養，但只要身邊朋友有養狗，他都很喜歡跟牠們玩。日前聽經紀人假日要帶狗出門，他立刻報名想一起去公園遛狗。就在跟狗狗互動的時候，林柏宏想到其實在國外，很多人都會帶著狗狗一起做運很動，他靈機一動，把狗狗抱著做深蹲，還放在背上做伏地挺身。

沒想到小狗一開始有點緊張，一直動來動去想掙脫，林柏宏只好使出大絕招，以零食誘惑牠，溫柔地對牠說：「等等有肉乾吃喔！」一講完小狗瞬間定格不亂動，乖乖地趴在林柏宏背上讓他做滿10下伏地挺身，其實林柏宏早就知道經紀人的毛小孩很喜歡吃零食，相處了一兩個小時下來，林柏宏成功征服狗狗，最後要離開的時候狗狗竟然還撒嬌要討抱，讓一旁的主人都有些吃醋。

(中時 )

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