藝術家林鳳出版「禪心」詩畫集版稅將捐公益

藝術家林鳳出版「禪心-一抹初心的聲音」詩畫集，內含她遠赴埃及捍衛自身權益的心路歷程，版稅將捐作公益使用。(林欣儀攝)

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藝術家林鳳出版「禪心-一抹初心的聲音」詩畫集，內含她遠赴埃及捍衛自身權益的心路歷程，版稅將捐作公益使用。(林欣儀攝)

熱愛跳舞、從小就開始創作的藝術家林鳳，多年來熱心於公益活動，還曾到養老院跳舞、關懷長者，因緣際會下到埃及學舞蹈，了解埃及中下階層的生活困苦，也在一連串捍衛自己權益的波折中有所感悟，特別出版第一本詩畫集「禪心」，盼將版稅捐作公益使用、幫助更多埃及民眾。

林鳳9日下午在台中秀泰廣場金石堂舉辦簽書活動，並與書友分享自己的感觸，她說，因學舞蹈遠赴埃及、結識許多朋友，去年決定要在埃及開設一處「Party廣場」、提供埃及孩子在那休閒與活動，未料，匯到埃及的數百萬資金疑似遭侵吞，決定遠赴他國捍衛自身權益。

林鳳有感而發的說，埃及真是一個軍權政府，為了拿回屬於自己的錢，與該國軍方周旋長達3個月，還曾上過軍事法庭、到埃及總統府抗議，面對外界種種壓力、嘲笑、甚至是不以為然的聲浪，她都堅持要秉持自己的初心、堅持下去。

打開在埃及創作的「金字塔傳奇」畫作，林鳳說，這幅畫呈現自己在埃及、捍衛權益時永不放棄的感覺，位於作品中上方的金字塔象徵埃及，四面八方的雜亂筆觸則表達外界種種干擾、吵雜、甚至是看笑話的聲浪，但在金字塔腳下有一片乾淨的水面，就象徵自己心中那塊明鏡、倒映出矗立了5千年的金字塔當中的純粹。也因為堅持、永不放棄，林鳳終於拿回了屬於自己的錢，另一幅創作「風兒笑了」就是展現在經歷人生高低起伏、諸多誤解與蒙蔽後，最後仍微笑以對。

收錄了50幅近3年來創作的「禪心-一抹初心的聲音」詩畫集最近出版，林鳳說，多年來積極投入公益，未來賣書所得版稅也將捐作公益使用，希望幫助更多埃及貧困、偏鄉家庭。

(中時 )

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