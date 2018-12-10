茶古利仙草鋪古法熬煮燒仙草

2018年12月10日 07:07 中時 林欣儀

「茶古利仙草鋪」熬煮的燒仙草口感綿密濃郁，配料幾乎都是自己製作。（林欣儀攝）

位於台中市大里區東榮路、大里仁愛醫院旁的「茶古利仙草鋪」，店面看來毫不起眼，堪稱是仙草專賣店，冬季來一碗熱騰騰、口感綿密的「燒仙草」，從胃暖到全身，不但標榜是遵循古法熬煮仙草，大豆、芋圓等配料幾乎都是店家自己製作，口感佳、吃來無負擔。

走進「茶古利仙草鋪」，小小的店面只有6、7張桌子，牆面上寫滿仙草的各種知識，店家強調，特別挑選最上等的乾燥仙草，加水後以傳統古法熬煉而成，當初開這家店，除希望有自己的事業，更盼堅持「料好實在、古早味」的理念，所有產品都秉持此方式製作。

夏天賣仙草冰、冬季則要來一碗熱呼呼的燒仙草，一碗40元的的燒仙草可以挑選4種配料，像是芋圓、薏仁或大豆、紅豆、湯圓等，幾乎都是老闆娘親手熬煮，又Q又軟的芋圓、吃入口中幾乎快化掉的薏仁，讓綿密的仙草增添另一番口感。

除了燒仙草，「茶古利仙草鋪」的另一大必吃產品則是「嫩仙草冰」，直接將仙草汁凍成冰、之後再用剉冰機剉成冰品，單吃冰就可以嘗到甘甜的仙草味，若再搭配口感細嫩、幾乎不必咬就斷開的仙草，更是絕配。

店名：茶古利仙草鋪

地址：台中市大里區東榮路459號

電話：04-24822240

營業時間：周一至周日 10：00至22：00

價格：燒仙草40元、綜合嫩仙草剉冰60元

(中時 )