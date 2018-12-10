清大校犬驟逝 千名師生哀悼淚崩

清大校犬小豬受到學生喜愛，不幸過世令師生不捨。（徐養齡翻攝）

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清大校犬小豬受到學生喜愛，不幸過世令師生不捨。（徐養齡翻攝）

廣受清華大學師生喜愛的校犬「小豬Lally」，圓胖身材加上開朗、親近人的個性，成為校內狗明星之一，只是近年陸續出現甲狀腺、腫瘤肥大的疾病，加上年歲漸長，日前不幸過世，師生們紛紛湧入懷生社辦見小豬最後一面，不少人激動淚崩，希望小豬一路好走。

懷生社社員們回顧，小豬2010年底出現在清大校園時，全身沒有一處好皮膚，渾身散發臭氣，遭人拿掃把驅趕，捲曲在牆角，社員們發現並試圖接觸，牠卻乖巧地自己跑上摩托車，隨社員前往獸醫院，對人類始終維持信任。

經過幾個月的治療，小豬從骨瘦如柴、毫無毛髮，到後來漸漸毛髮茂密、身材吃胖，成為名符其實的「小豬」，英文名Lally，也是取自諧音「癩痢」，招牌水汪汪大眼令人看了疼愛，常喚牠小豬、牛牛、豬豬，人緣極佳。

小豬近年身體狀況亮紅燈，看診後發現是得了腫瘤、腎膽結石等，平常貪吃的牠，在病重時甚至連續1周不願進食，精神狀況極差，獸醫師評估時日無多，懷社生特別開放社辦讓大夥探望，幾天後小豬病逝。

學生們對小豬的過世充滿不捨，紛紛上網留言，回顧小豬最喜歡大家摸牠、叫牠、喜歡牠、在牠身上排樹葉，也有人回憶起牠肥胖慵懶地躺在野台曬太陽，用無辜的眼神看著每個經過的人，這應該是小豬當流浪狗時期，從沒有得到過的溫暖。

(中時 )

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