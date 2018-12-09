台北馬》外籍跑者抱走80萬冠軍獎金 用途讓人好羨慕

2018年12月09日 16:48 中時電子報 鍾亞芳 /台北報導 /台北報導

「2018台北馬拉松」今天（9日）在陰雨綿綿的濕冷天氣開跑，來自衣索比亞的達格飛（Aredom Tiumay Degefa）2小時16分59秒拿走男子組全馬的80萬冠軍獎金，他預計用這筆錢買新車，讓人聽了好羨慕。

2018台北馬男女子組全馬冠軍個別都能獲得80萬元的僅金，成績最佳的男女子組跑者也能收下10萬元的獎勵。台灣長跑好手周庭印克服天氣難題，跑出2小時24分54秒的成績，不但刷新自己的最佳紀錄，還成為連2年台北馬男子全馬最佳成績的選手，謝千鶴則跑出台灣女子組的最佳成績。

周庭印笑說：「起跑時最愉快，因為還有很多力氣。」不過進入河濱公園的賽道部分時，他卻遭遇最大難題，「那邊有不少U型急彎，選手必須停下速度，整個減速後又要重新加速，有點被那邊打敗，而且又是在最後最累的時候。」

相較於台灣跑者對於賽道有困難度的感想，達格飛受訪時則表示：「台灣的天氣很舒服，對跑者很好，賽道跑起來相當舒服也十分輕鬆，我對自己的表現很滿意。」讓在場跑者聽了又羨慕又驚嘆地笑出聲音。

以2小時29分48秒收下女子組全馬后冠的北韓跑者朝銀玉則謙虛道：「比賽前沒有自信可以拿下第一名，而且又因為下雨，讓我比較近張，沒想到可以跑到第一名，我自己也很驚訝。」

被問及獎金會如何運用時，周庭印與女子全馬最佳成績的謝千鶴都表示會拿來當作訓練基金，朝銀玉目前還沒有任何想法，達格飛則展開笑容表示：「要拿來買車子，還有建房子。」

(中時電子報)