周湯豪自認跑趴愛跟媽 COACH大秀頂金髮帥約「超殺女」

2018年12月09日 16:49 中時 陳張眾

男星周湯豪、母親比莉王雪娥與COACH創意總監Stuart Vevers開心合影。（COACH提供）

圖說3：男星周湯豪跑趴時也不忘紀錄比莉姊於舞池中的熱舞身影。（讀者提供）

周湯豪與比莉母子二人於秀前派對裡，和包含女星昆凌（左）及COACH女香代言人克蘿伊摩蕾茲（右二）等人打成一片。（翻攝自周湯豪個人IG帳號）

周湯豪身著輕薄春夏裝束現身大秀現場，笑說：「帥就好了，沒關係！」。（COACH提供）

男星周湯豪Nickthereal昨受美國時尚品牌COACH之邀，參加於上海Art West Bund西岸藝術中心所舉辦的2019早秋男女系列大秀。頂著一頭剛漂好不久的白金色短髮現身的他，選穿品牌輕薄的春夏系列印花襯衫搭配皮外套亮相，對比室外下著小雪的低溫氣候，自嘲穿得有點季節錯亂，但他還是不改一貫作風地說：「帥就好了，沒關係！」

本次預計會和星媽比莉一同參加派對的周湯豪，笑說：「只要有她在，我也不要想要有什麼鋒頭。」並坦言十分喜歡享受和媽媽一同跑趴，「因為很多這種時尚派對裡，亞洲人都比較含蓄一點，但是每次有比莉姊在，那些老外都會玩得很開心，她都會把舞池弄得很熱。」

像是於大秀前晚所舉辦的秀前派對中，他們母子二人就和包含女星昆凌及COACH女香代言人克蘿伊摩蕾茲（Chloe Grace Moretz）等人打成一片，周湯豪更在個人社群媒體上，公布了一群人的開心合照。周湯豪表示和克蘿伊聊天的感覺很自然、輕鬆，並且非常有歸屬感，他也在聊天過程中，邀請這位好萊塢明星到台北作客，心中甚至已經為其規劃好了基隆廟口夜市的美食行程。

忙於工作的Nick，連即將到來的耶誕節都會在飛行中渡過，透露明年將有一個新的說唱作品跟大家見面，他亦表示想為了自己好好渡個長假充電，照顧一下自己的靈魂，「這三年還滿忙的，沒辦法靜下來好好休息，最近開始有點叛逆的感覺，想要活在當下」對於即將到來的2019，他也把目標訂在要更想幹嘛就幹嘛得「放縱自己」，並透過行動去表達自己的想法。

(中時 )