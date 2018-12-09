「無毛人」Gino砸16萬植鬍 添滄桑回歸《大時代》

2018年12月09日 17:05 中時 林淑娟

Gino植鬍增添男人味回歸《大時代》。（民視）

Gino回歸《大時代》與余秉諺對戲。（民視）

Gino回歸《大時代》與余秉諺、吳皓昇對戲。（民視）

Gino最近回歸民視八點檔《大時代》，他表示，這次劇組幫他打造「英雄本色」般的造型，光是定裝就花費很多天，卻一直被「打槍」。製作人王珮華希望他變老變憔悴，Gino無奈地說：「我怎麼定、裝怎麼造型都被嫌棄太白淨！」他不敢馬虎，為了讓角色更完美，每場戲都花長時間挑染白髮，私下還砸了16萬去「植鬍」增加滄桑感。

Gino表示，這也算替自己完成一個夢想，他坦承是「無毛人」，連汗毛都很稀少，更不用說乾淨的下巴從來都不需要刮鬍刀，這次用自己的頭髮植鬍花了他整整一天，一根根植入毛孔讓他大呼超痛的，但山羊鬍的成果讓他超滿意，也笑說終於有點「男人味」。

除了造型，Gino說，這次最特別的是演哪個角色他也不知道，到底是演「賀良才」回來了，還是另一個新角色，劇本都不說也不交代，對他「保密到家」，只讓他以「股市高手」的身份出場，讓他覺得超過癮，要把演技逼到極限。

Gino在《大時代》開播之初演出「賀良才」一角，劇中色色娶了懷孕的楊幸美（江祖平飾）並照顧她兩個拖油瓶，替別人養小孩，但始終得不到老婆的真愛，因而性格逐漸轉變、人格開始扭曲使壞。Gino憶起剛開始多場戲都印象非常深刻，尤其一場要在廟中大罵神明然後大哭的戲，他自己也覺得自己是神經病，不過精彩演技卻引起不少粉絲誇「原來偶像也會演戲」、「神經病演得真好」，創下高收視演技獲得一致好評。

(中時 )