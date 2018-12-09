網紅打卡必備！「雪降莓果達克瓦滋聖誕樹」造型萌翻

2018年12月09日 18:14 中時 徐力剛

甜點「雪降莓果達克瓦滋聖誕樹」化身網紅打卡必備單品，售價899／份。（圖片提供／六福旅遊集團）

「溫馨共享．感恩歡聚」火雞禮盒，大份量適合多人分享，即日起至12月22日開放預購，售價3999元／份。（圖片提供／六福旅遊集團）

迎接聖誕節到來，六福旅遊集團旗下樂園、商場推出特色主題活動，充滿過節氣氛，六福村12月「耶誕星願」活動開跑，不僅園區化身飄雪銀白耶誕小鎮，還請來聖誕老人駐點long stay，小朋友不亦樂乎。

想品嘗美食不可錯過台北六福萬怡酒店The Lounge推出「Merry Christmas 跑跑薑餅人漢堡」套餐，包括特製濃湯及漢堡乙客，即日起至12月31日限期供應。其中「雪人暖心濃湯」以香甜紅蘿蔔濃湯為基底，撒上酥脆鹹香焦糖培根點綴，初嚐淡淡肉桂香氣繚繞舌尖，鹹中帶甜培根有畫龍點睛之效;主餐「跑跑薑餅人藍帶丹麥漢堡」外層麵包為主廚手工製作，使用丹麥千層酥皮製成薑餅人外型，內餡夾入藍帶桂丁雞排，入口濃郁起司醬混搭扎實雞肉，讓人愈吃愈涮嘴。

烘焙坊Elite Bakery以雪白聖誕為靈感，打造超過10種品項聖誕節蛋糕和麵包，吸睛度百分百。「雪降莓果達克瓦滋聖誕樹」嚴選天然甜菜根融合奶油麵粉染色，製成外酥內軟的粉紅色達克瓦茲，夾層使用草莓棉花糖與雪白色的柳橙奶油霜，點綴白巧克力的雪花片，因應現代人養身觀念，以減糖配方製作，甜而不膩口。設計小物「餅乾杯緣子」，提供雪雕屋、雪雕樹2種選擇，嚴選紐西蘭純淨奶油入饌，早餐時可掛於咖啡杯緣，瞬間萌翻全場。

針對喜愛在家宴客的朋友，台北六福萬怡酒店同步祭出「溫馨共享．感恩歡聚」火雞禮盒，選用重約6公斤火雞為食材，以鹽浴法按摩靜置24小時，雞腹填入柳橙、檸檬及香吉士等新鮮水果，外層塗抹大量肯瓊香料和橄欖油，透過烤爐高溫鎖住雞肉肥美肉汁，金黃色外皮香酥帶勁，蘸佐甜酒雞汁醬、南洋酸辣醬或經典野莓醬，帶給饕客味蕾全新感受。

(中時 )