中英俄孰勝？ 2030年全球最強5國海軍大預測

2018年12月09日 17:09 中時電子報 盧伯華

伴隨著經濟快速發展，亞洲國家近20年來在海軍力量的擴充極為顯著。日裔的美國軍事評論家凱爾．溝上(Kyle Mizokam)發表分析指出，海上強權日漸東移的趨勢將持續至2030年以後，屆時全球海上強權雖仍由美英領頭，但中印等國將緊追在後，竭力成為僅次於美國的第二大海軍，並進而威脅美國近百年的霸主地位。

近幾年來世界各主要軍事大國加快發展軍事力量，尤其是亞洲地區造艦速度已達二次大戰以來最快的階段。美媒《國家利益》刊載一篇由美國軍事評論家凱爾．溝上的分析文章認為，海權力量持續東移是歐洲國防預算下降和亞洲經濟增長的結果。冷戰時期最強大的海軍主要集中在歐洲，但到2030年，中國和印度都將進入前5大名單，使得全球海權分布明顯改觀，這5國依序為美國、英國、中國、印度與俄羅斯。

文章認為，就船艦而言，航空母艦和彈道導彈潛艦是21世紀定義海權最重要的項目。航空母艦反映其全球及區域武力投射的能力，彈道導彈潛艦則反映該國核武庫的成熟與多樣化，更重要的是面對突襲時的二次打擊能力。

排名第一的美國海軍在2030年時將完成其30年造艦計劃，最新的福特級航母已有3艘服役，兩棲艦艇數量將略高於目前的數量，第一艘取代俄亥俄彈道導彈潛艦(哥倫比亞級)應於2031年服役。3艘朱瓦特(Zumwalt)級巡洋艦將全部投入使用，如果經費上獲得支持，美國海軍將再建造33艘伯克級(Arleigh Burke)級導彈驅逐艦，新版本的瀕海戰鬥艦則預計在2030年建造。因此，美國海軍應該會在2034年前之間達到300艘船艦目標，但受限於預算因素，此後數量將開始下降，對美國更長期的海權發展有不利影響。

第二名的英國皇家海軍在2030年將出現史上規模最小但卻是力量最強大的艦隊，兩艘新型航空母艦已正常運轉，加上新型彈道導彈潛艦，將使艦艇數量較低的皇家海軍維持在前5名之內。目前19艘驅逐艦與護衛艦到2030年將縮減為6艘45型導彈驅逐艦和8 艘全球戰鬥艦護衛艦，核動力攻擊潛艦的數量將維持7艘。4艘先鋒(Vanguard)級彈道導彈核潛艦預計2028年開始替換為新型無畏(Dreadnought)級戰略核潛艦。兩艘常規動力、排水量6.5萬噸的航母伊麗莎白女王號和威爾士親王號，各有50架艦載機與各型直升機。航母還能兼作兩棲登陸艦，可運載多達900名陸戰隊或航空突擊隊員。

第3名的中共海軍目前有4型設計成熟且大規模生產的艦艇：052D型導彈驅逐艦，054A型護衛艦，056型護衛艦和071型兩棲登陸艦。根據一項預測，到2030年中國海軍將擁有99艘潛艦、4艘航空母艦、102艘驅逐艦和護衛艦、26艘輕型護衛艦，73艘兩棲艦艇和111艘導彈艇，共計415艘，相比美國的309艘多出許多。如此一來雖然船艦總噸位不及美國，但中共海軍將在船艦數量上成為世界上最大規模海軍。

不過中國如果要達到415艘船艦數量，潛艦建造速度需要加倍，舊型驅逐艦淘汰後需要盡快補足，兩棲登陸艦數量也要大幅增加，還要開建2艘航母，這些都會需要大量增加國防預算，這在中國開始刪減軍事預算之際，不是件容易解決的任務。2030年中國的大型驅逐艦與新的國產航母都已完成，也會出現新的彈道導彈潛艦取代「晉」級094型核潛艦。

排名第4的印度將因近年來大量在海軍投入資源成為亞洲新興海上強權，若無意外它在2030年將有3艘航母運行，載有110~120架艦載機，數量為全球第二。另外還擁有至少9艘導彈驅逐艦，但此一數量不足以為3艘航母護航。大約2/3護衛艦的現代化程度可以用到2030年，但如果巴基斯坦在潛艦上配備核武器，印度就得大幅增加護衛艦數量。另外，印度首艘彈道導彈潛艦已服役，加上計劃中的3艘，可使其潛艦總數達到6艘。

排名第5的俄羅斯由於吞併克里米亞導致西方制裁與低油價兩個因素，延緩了經濟發展，大量老舊的軍事裝備無法更新。維持俄羅斯的排名主要歸功於8艘北風之神(Borei)潛艦，各攜帶20枚布拉瓦(Bulava)洲際導彈，讓它成為世界上第二大彈道導彈潛艦艦隊。至於其他部份就乏善可陳，水面戰艦與潛艦數量減少，以及一艘無法使用的航母。如果經費有著落，可能會開建風暴(Shtorm)級航母，它是330米長、排水量10萬噸的核動力航母，是與美國福特級航母實力最接近的對手，將擁有多達100架飛機。

俄羅斯還有大型的領袖(Lider)級核動力驅逐艦，其17500噸排水量實際上已是巡洋艦規模。裝備包括60枚反艦巡航導彈、128枚防空導彈和16枚反艦導彈，首艦預計明年開始生產，官方聲稱2025年將有12艘服役。

(中時電子報)