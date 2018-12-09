家暴、虐童頻傳 范瑞君以戲關懷社會黑暗角落

由范瑞君執導、梁允睿編劇的作品《2923》，透過一名受刑者和一名前來探監的陌生女子對話，梳理社會黑暗角落裡的暴力事件。（故事工廠提供）

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即使有了113家暴專線，虐童事件仍天天發生。曾獲金鐘獎最佳女配角獎的范瑞君，跨足導演領域，執導舞台劇《2923》，透過戲探討社會黑暗角落，不為人知的有形暴力和無聲的情緒勒索，范瑞君表示：「躲在角落裡的小孩，需要人關懷，帶著傷痕成長的大人，也需要人的溫暖，希望我們都能是主動帶給他人關懷的人，希望這齣戲能帶給社會光亮。」

《2923》的編劇為梁允睿，透過一名受刑人和陌生女子探監的對話橋段，兩人開啟對話空間，重新檢視自己曾有的傷口。2923正是受刑人在獄中的編號，原本因為犯下殺人案、被奪去名字只剩下數字代號的他，也因為和這名陌生女子的交流，重新認識自己。

范瑞君表示，劇中兩名主角都是曾遭受家庭行為暴力、冷暴力的受害者，「編劇的安排很有巧思，讓這兩名受傷的人，在機緣下相遇，進而打開心房，在被理解、被傾聽的過程中，重新獲得溫暖與支持，這是現代人最缺少也最需要的事情。」

然而，對陌生人敞開心房說祕密心事是多麼不容易的事情，劇中也安排受刑人化身成陌生女子小時候最親近的洋娃娃，邊幫她梳頭髮，引導她說心事。

范瑞君表示，將運用燈光的變化，作為兩者之間對話空間的開啟，「這齣戲有很大的部分是在描述內心世界、個人狀態，我們透過燈光的變化，為受傷的心開啟一個魔幻的想像空間，像是點一盞燈，帶人面對傷痛之後，再度鼓起勇氣往前走，找到在傷痛與哭泣背後，人生的出口和希望。」演出即日起至12月16日，在台北水源劇場舉行。

(中時 )

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