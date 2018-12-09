ABL》夢想家贏不停！李學林致勝拋投氣走吸血鬼

李學林全場雖然只拿2分，卻是夢想家擊敗吸血鬼的最重要分數。(夢想家提供)

友善列印
中時電子報

寶島夢想家這股連勝氣勢實在太強大了！9日續在彰化主場迎戰泰國莫諾吸血鬼的夢想家，有著現場5千多名球迷熱情支持，儘管末節一度處於落後，仍靠李學林最後53秒的致勝拋投，終場69比66氣走吸血鬼，摘開季6連勝。

這場東南亞職籃(ABL)的對決，可說是不敗之師遭遇無勝之軍，賽前夢想家開季5連勝，吸血鬼則是開季2連敗，比賽一開打，夢想家隨即掌握領先優勢，打完上半場，更以41比35領先，沒想到第3節整個局面徹底翻轉過來。

因為夢想家第3節僅拿8分，讓吸血鬼趁機超前，幸好夢想家及時「睡醒」，不僅逐漸追上，更靠阿提諾最後1分47秒上籃超前，儘管吸血鬼馬上追平，李學林最後關頭的切入拋投，被吹對方妨礙中籃算進，總算穩住夢想家勝果。

只是夢想家過於依賴洋將打球的問題仍存，本土球員竟在整場比賽只拿7分，包含陳世念4分、李學林2分、吳松蔚1分，剩下62分全由老外包辦，阿提諾貢獻26分、19籃板，米勒19分、11籃板及7助攻，錢肯尼13分。

連兩天吸引破萬球迷進入彰化體育館觀戰的ABL夢想家賽事，也讓14日開始前往同場地的超級籃球聯賽(SBL)備感壓力，可是光看SBL前4周例行賽「慘狀」，恐怕SBL將再面臨被ABL徹底比下去窘境，可惜恐怕沒人在乎。

(中時電子報)

台北馬》外籍跑者抱走80萬冠軍獎…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。