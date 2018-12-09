ABL》夢想家贏不停！李學林致勝拋投氣走吸血鬼

2018年12月09日 17:13 中時電子報 黃及人

寶島夢想家這股連勝氣勢實在太強大了！9日續在彰化主場迎戰泰國莫諾吸血鬼的夢想家，有著現場5千多名球迷熱情支持，儘管末節一度處於落後，仍靠李學林最後53秒的致勝拋投，終場69比66氣走吸血鬼，摘開季6連勝。

這場東南亞職籃(ABL)的對決，可說是不敗之師遭遇無勝之軍，賽前夢想家開季5連勝，吸血鬼則是開季2連敗，比賽一開打，夢想家隨即掌握領先優勢，打完上半場，更以41比35領先，沒想到第3節整個局面徹底翻轉過來。

因為夢想家第3節僅拿8分，讓吸血鬼趁機超前，幸好夢想家及時「睡醒」，不僅逐漸追上，更靠阿提諾最後1分47秒上籃超前，儘管吸血鬼馬上追平，李學林最後關頭的切入拋投，被吹對方妨礙中籃算進，總算穩住夢想家勝果。

只是夢想家過於依賴洋將打球的問題仍存，本土球員竟在整場比賽只拿7分，包含陳世念4分、李學林2分、吳松蔚1分，剩下62分全由老外包辦，阿提諾貢獻26分、19籃板，米勒19分、11籃板及7助攻，錢肯尼13分。

連兩天吸引破萬球迷進入彰化體育館觀戰的ABL夢想家賽事，也讓14日開始前往同場地的超級籃球聯賽(SBL)備感壓力，可是光看SBL前4周例行賽「慘狀」，恐怕SBL將再面臨被ABL徹底比下去窘境，可惜恐怕沒人在乎。

(中時電子報)