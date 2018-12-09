醫師曝光主動脈剝離高危險群 手指頭長這樣要小心

台灣先天性心臟病關懷協會理事長陳豐霖舉例，若握拳向內的姆指，超出小指的人（左），則極有可能為「馬凡氏症候群」患者，屬於發生主動脈剝離的高危險群。（張妍溱攝）

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葉姓男子（左）為「馬凡氏症候群」患者，他感謝診所醫師陳豐霖（右）快速確診，並協助到大醫院就醫，挽回一條寶貴性命。（張妍溱攝）

因主動脈剝離85歲海基會前董事長江丙坤昏迷送醫；台中市28歲葉姓男子日前因心臟撕裂般劇痛，到診所就醫確診為主動脈剝離，轉診大醫院成功救回1命；9日出席台灣先天性心臟病關懷協會，分享自身經驗；理事長陳豐霖呼籲，有胸、腹、背痛等症狀，別輕忽快就醫。

台灣先天性心臟病關懷協會舉辦「三心＋三意」病友會，透過活動病童家屬傳遞經驗、彼此加油打氣；協會理事長陳豐霖說，年紀輕輕的葉姓男子因胸痛經心臟超音波檢查，發現主動脈從根部撕裂，立即轉診大醫院進行開心手術，「病人及時發現，救了自己！」。

從事商業設計的葉姓男子指出，自己不抽菸、喝酒，家人沒有心臟病史，但某日用完餐卻突然心臟劇痛、心跳聲明顯，隔日至三民西路的陳豐霖診所就醫，經心臟超音波發現，竟是主動脈剝離，轉往大醫院檢查，手術切除動脈瘤、置換人工血管，保住性命；現場開心與病友們切蛋糕慶重生。

陳豐霖表示，葉男為「馬凡氏症候群」患者，身高180公分、體重僅60公斤，手、腳比一般人還細長，且千度近視，是發生主動脈剝離的高危險群。另提醒，天氣冷，3高族群、老年人血管脆弱、老菸槍都是好發族群，發生主動脈剝離，不分年齡層，死亡率高達80％。

陳豐霖指出，主動脈剝離會出現心臟、上背劇烈疼痛，有患者撐到昏迷才送醫急救，往往耽誤黃金救命時間；目前透過健保雲端資訊平台，從小診所傳送病例至大醫院同步轉診，節省急診檢傷分類、檢查等排程，把握急救時間救命。

(中時 )

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