氣候變遷災害不斷 新北消防邀請全國災害防救團體技術交流

2018年12月09日 17:44 中時電子報 吳家詮

本次協同演練，過程中模擬車輛墜落山谷，結合運用空拍機進行受困地點確認，再利用各式車輛救助方式救援受困乘客。（吳家詮翻攝）

新北市政府消防局為統合全國民間救災戰力，達到平時民力需厚植 災時戰力能運用之目標，於今天（9日）下午2時30分辦理「107年全國災害防救團體理事長暨幹部聯繫會報」，邀請國內目前登錄在案，能於重大災害發生時，立即協同投入救災及支援地方政府救災能量的136個災害防救團體參加聯繫會報，用以凝聚災害防救團體的向心力，同時分享救災經驗並進行技術交流，建立與各團體聯繫管道，俾利未來災害發生時的調度運用。

近幾年由於全球氣候變遷，各種極端型氣候不斷在世界各地發生，因此各地方政府不斷面臨嚴峻的考驗，各種大型災害之整備、應變及防災，是各地方政府所要思考的問題。上個月美國加州森林火災延燒面積超過600平方公里，讓上萬人無家可歸，另外今年9月4日強烈颱風燕子侵襲日本，造成日本各地經濟損失重大，更讓日本的國際機場被海水淹沒，從此可看出極端型氣候所造成的災害規模並非一般災害可比，且日益增大，因此單靠地方政府部門的救災力量是遠遠不足的，更是需要民間災害防救團體的協助，而災害防救團體各有所長，可配合當地政府的調度。

模擬車輛墜落山谷，搜救人員利用繩索垂降抵達山谷。（吳家詮翻攝）

在新北市曾發生南港復興航空空難、八仙塵爆、蘇迪勒風災以及支援普悠瑪列車事故、台南、花連震災任務，在這些災害發生的當下，新北市消防局立即召集特種搜救人員前往並動員有相關救災技能之災害防救團體隨同救災，發揮各災害防救團體之所長，全力投入救災，協助政府組織維護民眾的安全。

本次聯繫會報首先辦理災害防救團體協同演練，過程中模擬車輛墜落山谷，搜救人員利用繩索垂降抵達山谷，後續結合新北市搜救協會及樹林水上救生隊人員運用空拍機進行受困地點確認，再利用各式車輛救助方式救援受困乘客，演練結束後，接續進行特種搜救隊的救援器材展示，介紹目前特種搜救隊所使用重型救援裝備，並與民間災害防救團體相互交流使用心得，同時也帶領各參與人員前往參觀本局4樓先進的119智慧派遣系統。

活動最後也表揚107年績優災害防救團體，希望藉由此次的活動，能凝聚並厚實民間的能量，在災時發揮功用，維護民眾的生命財產安全。

(中時電子報)