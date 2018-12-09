豐原公老坪飄果香 千人柑橘派對好熱鬧！

全台唯一以橘子為主題的野餐派對登場，立委江啟臣（左二）等人也共襄盛舉。（陳淑娥攝）

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公老坪柑橘野餐派對熱鬧登場，吸引更多人走進美麗的農村社區。（陳淑娥攝）
公老坪柑橘野餐派對熱鬧登場，民眾在草皮上悠閒享受冬日柑橘季的好時光。（陳淑娥攝）
公老坪柑橘野餐派對熱鬧登場，優美的LIVE演唱令人陶醉。（陳淑娥攝）

全台唯一以橘子為主題的野餐派對，9日在台中豐原公老坪運動公園熱鬧登場，吸引上千民眾共襄盛舉，現場瀰漫著天然柑橘香氛，伴隨著草地音樂與陽光，親子享受採果樂、DIY柑橘皂、暢玩柑橘遊戲，直呼明年還要再來！

公老坪變年輕了！立委江啟臣表示，豐原以生產柑橘聞名，自己老家就種柑橘，尤其公老坪的品質很好，活動結合柑橘、野餐及社區再造，公老坪真的再生了，特別是這個公園更是成功的典範。

水保局台中分局長簡俊發指出，去年首次舉辦柑橘野餐日，報名人數大爆滿，今年特地擴大登場，讓上千民眾都能同樂。公老坪產業發展協會理事長陸冠全說，社區每年舉辦柑橘節、荔枝節、桃子節及柿子節，均受到民眾熱烈回響。

許多民眾攜家帶眷鋪上野餐墊，一起坐在草皮上悠閒享用點心，在天然柑橘香氛的伴隨下，聽著優美的LIVE演唱、大玩柑橘套圈圈、疊疊樂、動手採收柑橘、DIY柑橘皂及彩繪柑橘公仔，大小朋友玩的不亦樂乎。

公老坪社區自2014年以柑橘節行銷當地產業，今年已邁入第5年，去年將傳統柑橘產業結合野餐元素，讓更多人走進美麗的公老坪農村社區。另外，在水保局台中分局輔導下，社區推展具在地特色的里山倡議精神與生活模式，當天也設攤透過小遊戲進行宣導。

(中時 )

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