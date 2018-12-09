紙風車攜手黎明技術學院「巫頂看世界」台中加演

2018年12月09日 18:19 中時 李欣恬

長年致力為孩子做好戲、為年輕人創造舞台的紙風車劇團，上周攜手黎明技術學院表演藝術學系，打造作品《巫頂看世界》，由成熟的編導團隊，帶領學子們挑大樑、發揮創意，能量豐沛，演出獲得好評，將於12月22日於台中加演。

總編導李永豐表示：「台灣的孩子是幸福的，在地球的另一邊，有許多人的生活是艱難的，孩子也無法平安健康長大，希望藉由《巫頂看世界》的演出，讓家長與孩子們體認幸福得來不易，能珍惜擁有，也期許孩子們未來強大時，能夠多一份力量幫助別人。」

《巫頂看世界》演出共有三大片段，包括〈牛蛙愛唱歌〉、〈戰火浮生〉和〈古文明大遊行〉，其中〈牛蛙愛唱歌〉改編自台灣中美洲友邦貝里斯總督楊可為（Colville Young）的童話著作，並由總督親自授權。

〈戰火浮生〉則是改編自2015年諾貝爾文學獎得主斯維拉娜．亞歷塞維奇所著《我還是想你，媽媽：101個失去童年的孩子》的其中一篇〈現在你們就是我的孩子〉，故事描述在德俄戰火下，一對姊弟在愛裡尋覓生命的希望。

紙風車文教基金會副執行長張敏宜表示，打造舞台，讓年輕人能認識、接觸表演藝術，一直都是紙風車努力的目標。這回演出動員不少黎明技術學院表演藝術學系的學生參與，黎明技術學院藝術群群長利政南表示，「這次的合作，能讓學生在舞台上找到自已，也看見未來。」

《巫頂看世界》加演場將於12月22日在台中中山堂演出。

(中時 )