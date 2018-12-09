洞察號紀錄到來自火星的風聲

洞察號登陸器正在測試儀器，順道利用氣壓感應器和地震儀紀錄一段火星的風聲。(圖/NASA)

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中時電子報

美國航太總署最新的火星登陸器「洞察號」(InSight)開始它的探測任務，首先紀錄了火星的轟隆隆的風聲。另外各種攝影機也在測試，不過儀器對比相機(Instrument Context Camera,ICC)卻有灰塵侵入，出現一點一點的暗斑。

美聯社報導，洞察號所紀錄到的火星風，風速大約是每小時16~24公里，據研究人員稱，這樣的風速是人類耳朵可以收聽到的，若以蒲福氏風級來分類，大約是和緩的微風到和風階段(3~4級風)。

火星的風聲，較為低沉是因為火星的氣壓低。(圖/NASA)

康乃爾大學(Cornell University)的唐．班菲爾(Don Banfield)說：「這段風聲讓我聯想到似乎身處在一個夏日午後時光，外頭有著徐徐的和風….從某種意義上說，如果我就坐在洞察號登陸器上，聽到的就是如此。」

洞察號的儀器對比相機被灰塵侵入鏡頭，變得斑斑點點的。(圖/NASA)

洞察號並沒有特別帶一個錄音機，因此風聲是源自風在吹過太陽能電池板，以及整個登陸器產生振動，而這些振動又被洞察號精密的的氣壓感應器記錄到，經過解析後就成為錄音。

大眾機械(popular mechanics)報導，洞察號的各個攝影機都成功啟用，它的立體彩色相機有著1024 x 1024像素的高畫質和45度視角，可完整的紀錄登陸器週邊地型。不過它另一具固定不動的「儀器對比相機」出了點狀況，鏡頭被火星上的灰塵給侵入了，使它拍攝的結果變得一點一點，噴射推進實驗室(JPL)的湯姆．霍夫曼(Tom Hoffman)說：「當初鏡頭有設計防塵保護蓋，但不知為何仍然無效。這當然很不幸，但不會影響日後的研究。」

洞察號接下來的重頭戲是研究火星的地震，要瞭解火星有沒有地殼活動，另外就是會鑽掘火星的表面深入底下的土壤層，找找那裡有沒有什麼有趣的事物。

(中時電子報)

文章來源：New NASA lander captures 1st sounds of Martian wind

文章來源：InSight Lander Sending Back First Mars Photos

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