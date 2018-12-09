酒醒驚見女同事 女稱「沒事」3個月後男卻當爸

2018年12月09日 17:58 中時電子報 柯毓庭

新北市一已婚楊姓男子，日前與同事到一間KTV飲酒狂歡，楊男當天喝到爛醉失去意識，沒想到隔天起床卻發覺自己躺在女同事的床上，女同事雖向他表示沒有發生什麼事，卻在三個月後告知「我懷了你的小孩」，並對楊男提告性侵。法院後審理判決不起訴，楊男妻子則對女同事提出妨害家庭告訴。

據檢警調查，楊男在某間健身中心上班，女同事則有男友但未結婚。2015年11月間，2人下班後與同事到永和某KTV消遣，後楊男喝醉失去意識，隔天早上醒來，驚覺自己竟睡在女同事的租屋處，且女同事就睡在旁邊，嚇得趕緊詢問「我們有沒有發生什麼事?」女同事回覆沒有後，楊便收拾行李返家。

想不到3個月後，女同事突然告訴楊「我懷孕了，是你的種」，而後更指控當天楊男見她喝到不省人事，趁陪她回租屋處時性侵，讓她氣得提告趁機性交罪，楊則辯稱「當天喝太醉了，什麼都不記得。」並強調確認懷孕後，他就出面與女同事談和解。

檢警調查，女同事懷孕後，2人曾用LINE討論是否要進行人工流產，女子表示「我們不是不愛，當初你說好好生下來，一起面對，現在感覺是我要、你已經不要了，少了你的支撐我真得好怕」、「我還是會盡力保住寶寶，不會放棄他」等語，認為與一般性侵被害人反應有差，且從相關證人說詞看不出女子當天醉到不省人事，因此判不起訴處分。

女同事不服處分，二度提起再議，均遭新北地檢署不起訴處分，高檢署亦認定調查完畢，駁回再議。楊男獲不起訴後，其妻反擊女同事，向她提出妨害家庭告訴，新北地檢署以經DNA比對後證實女同事懷的是楊男小孩，依妨害家庭起訴她，目前交由法院審理中。

(中時電子報)