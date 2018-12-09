連俞涵算命感情宮一片空 在古代是「潑婦」...

連俞涵帶著她養的空氣鳳梨出席活動。（綠藤生機提供）

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連俞涵帶著她養的空氣鳳梨出席活動。（綠藤生機提供）
連俞涵出席活動。（綠藤生機提供）

連俞涵9日為代言的綠色保養品牌擔任一日店長，喜歡大自然的她，還帶著「空氣鳳梨」當配飾。她日前在IG透露去算命，受訪時表示，過去從來沒接觸過算命，那天是朋友要去，她順便「插花」，沒有特別想要問什麼，沒想到算命的結果讓她覺得挺準的。

連俞涵透露，命理老師說，她所有的宮都很好，只有感情宮是空的，屬於她的星都是代表自由自在，命宮有一些兇惡的星，如果在以男性為主的古代，她可能是潑婦，是不好的，但在現代，則表示她喜歡自由自在的生活，很有活力、生命力，有如「戰鬥陀螺」般轉不停。

她的感情宮是空的，命理老師分析，這代表她沒把感情放在心上，也不會有特別喜歡的類型，因為她很愛工作、很享受自己的自由，「非常準！我覺得沒有感情也沒有關係，我真的熱愛工作」，不過老師說她還是有桃花，但不是針對愛情，是指工作上還是會有粉絲喜歡，「我喜歡工作，粉絲也喜歡我，這就會變成好的循環」。她笑說，反正弟弟妹妹都已經結婚，她從小也沒照著父母期待的邏輯成長，父母不曾給她結婚方面的壓力。

她和張棟樑主演的三立《一千個晚安》11月底剛殺青，她說，只要是沒有嘗試過的事，她都很想嘗試看看，接下來很想要拍電影長片，因為沒拍過長片。因為喜歡看展覽，之後也會策劃一個和書有關的展覽。

(中時 )

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