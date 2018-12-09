《中時晚間快報》南北市長大串聯 柯P邀韓國瑜出席雙城論壇

2018年12月09日 17:59 中時電子報 綜合報導

◎南北市長大串聯 柯P邀韓國瑜出席雙城論壇

台北-上海雙城論壇20日將在台北登場，大陸上海市台辦主任李文輝今天將來台處理前置事宜。台北市長柯文哲今上午受訪時說，將詢問準高雄市長韓國瑜是否有空和意願出席雙城論壇，柯文哲說，「我們會邀請他」。

◎ 要變冷了！ 周二起低溫跌破15度

中央氣象局表示，明（10）日白天東北季風減弱，溫度將明顯回升，北部、東半部雨勢也將趨緩，但預估從周二（11日）下午開始，將有另一波較強的東北季風報到，並以周三、四影響最顯著，預估北部低溫只有攝氏15、16度，沿海空曠地區還可能低於15度，白天高溫在17、18度盤桓，將明顯帶來入冬的感覺。

◎孟晚舟被抓 陸媒： 立即放人，否則後果自負

大陸華為財務長孟晚舟在加拿大被捕，引起全球關注。當地法院日前在保釋聽證會上未做出裁決，將於10日繼續進行。大陸官媒9日齊發聲，新華社批評，加拿大的做法，性質極其惡劣，是對陸加關係的嚴重損害。奉勸加方立即釋放被拘押人員，「否則必將造成嚴重後果，加方要為此承擔全部責任。」；《人民日報》評論稱，「中方不會惹事，但是也決不怕事，誰也不要小看中國的信心、意志和實力。加方只有糾正錯誤，給中國人民一個應有的交代，才能避免為此付出沉重的代價。」

◎玖壹壹二度攻蛋 「一場拚盡全力演出」

玖壹壹8日在台北小巨蛋舉辦「臺玖線 一票玩到底」演唱會，圓滿落幕，3人在慶功宴感謝所有團隊，「一場拚盡全力演出」，而洋蔥近來瘦身有成，已瘦14公斤，他表示現在還不滿意，希望能更有線條，想再瘦5公斤並透露女友希望他快點胖回去，「因為不習慣這樣的我」，今年27歲的他與女友現在感情穩定是否有求婚衝動？洋蔥表示「很穩定，還不會求婚，我年紀還小，想等到30歲。賺多一點錢、穩定後在下一步。」健志則爆料洋蔥夢想是「傳宗接代」，洋蔥表示未來計畫生2個，多生怕養不起。

(中時電子報)