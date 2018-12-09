孟晚舟被捕 CNN：陸美科技冷戰開打

華為財務長孟晚舟1日遭逮捕，CNN評論：孟晚舟被逮一案揭示陸美科技冷戰已然開打。（示意圖／shutterstock）

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中時電子報

正當陸美剛達成貿易休戰協議，同一時間華為財務長孟晚舟卻傳出觸犯美對伊朗制裁，1日在加拿大遭到逮捕，為兩國長期交惡的情況寫下新篇章，美國有線電視新聞網（CNN）8日更評論：孟晚舟被逮一案揭示陸美科技冷戰已然開打。

評論指出，陸美兩國長期競逐著科技霸權，為減少中國大陸依賴外國科技，北京政府砸大錢發展《中國製造2025》計劃，誓言成為機器人、電動車、電腦晶片的世界霸主，而華為作為整個計畫的核心，負責建造5G技術，重要性不言可喻。

美國戰略暨國際研究中心網路安全專家路易斯（James Andrew Lewis）上周才在一份報告中指出，握有鋼鐵、煤礦、汽車、飛機、船艦及大量製造的能力是上個世紀國家權力的展現，如今有能力發展及使用新科技才能讓一個國家展現經濟實力及維護國土安全。

面對大陸來勢洶洶，美方當然會用盡一切手段來維持自己科技霸主地位，針對上千億美元大陸進口商品課徵關稅就是手段之一，另外制裁特定公司如中興通訊也起到效用。

不過華為地位不同，據風險諮詢公司「歐亞集團」（Eurasia Group）駐華府的首席全球科技政策分析師崔歐洛（Paul Triolo），華為是目前全球唯一可以生產、製造5G技術所有元件的公司，但要建成5G網路，還需要美國的協助。

華為全球92個供應商中有33家為美國企業，包括晶片製造商英特爾、高通、美光，軟體服務商微軟、甲骨文等。

Gavekal Research 分析師霍蘭德（Tom Holland）指出，一旦美國禁止企業賣產品給華為，華為必定陷入生存危機，同時也會拖累北京5G網路2020年全面商業運轉的計畫。路易斯認為，從這個角度來看，美國在這起事件是占上風的。

不過專家也表示大陸會越往不依賴美國的方向努力，同時尋找機會修理美國，例如減低向波音採購飛機，或是指控美國企業違反大陸規定等，他們的目標是：10年內擺脫對美國的依賴。

(中時電子報)

文章來源：Huawei arrest: This is what the start of a tech Cold War looks like

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