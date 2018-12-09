亞洲型CI建構者中西元男 來台傳達「知性與美的經營設計」

2018年12月09日 18:05 中時電子報 綜合報導

「CI」（Corporate Identity，企業識別）是為企業與消費者及社會溝通的重要角色，尤其是透過獨一無二的設計，除了能夠表達企業的特質和訴求，也連帶影響企業經營的成功與否。而在日本投身CI設計超過一甲子的中西元男（Motoo Nakanishi），於本（12）月受邀前來台灣，在中華民國全國中小企業總會、台灣設計聯盟、國立台灣師範大學設計學系、旺旺中時媒體集團、中華企業形象發展協會等主協辦單位安排下，特地於北、中、南舉辦「知性與美的經營──持續探究設計經營的可能性」專題演講，分享他所建構和推動的CI設計理念。

引領亞洲型CI發展

國立台灣師範大學設計學系名譽教授、台灣設計聯盟理事長林磐聳，就以「引領亞洲CI前行的恆星」來形容中西元男。這不只是因為中西元男數十年來持續投入CI設計工作，陸續為NTT（日本電信電話）、Bridgestone（普利司通）、Kenwood（傑伍）、Nissan（日產）等無數知名企業規劃設計CI系統；同時他更提出具有亞洲地區特性、獨特的創意思維與設計方法，並帶領了亞洲CI領域的發展，因此可說是建構亞洲型CI的先驅者與推動者。

像是由中西元男所編撰、1971年推出的《DECOMAS》（Design Coordination as a Management Strategy，指「經營戰略的整合系統設計」），就充分表述他對設計的看法。特別是他認為能夠決定留下好的設計、提升設計價值的人，其實是企業的經營者；因此設計者在設計的技巧與手法之外，還應該要了解企業經營、行銷傳播等各方面的學問，也突顯出「設計」是和各種領域都密切相關，不是只有設計師或是學設計的人才能參與，也是設計者必須理解的地方。

這種由經營策略出發、具備整合性的設計概念，也使得求學時期的中西元男，自桑澤設計研究所畢業後，就選擇進入綜合型的早稻田大學，以便學習更多知識；並在帶領1968年所成立的PAOS（即Progressive Artists Open System）株式會社時，也是運用同樣理念來服務企業。就連首次上市後、30年內再版十次，並影響日本、台灣、韓國、中國大陸等地許多設計人士的《DECOMAS》，也在1993年重新彙編為《New DECOMAS》，解析CI設計的流程與步驟，並結合亞洲各地的案例，繼續推動落實亞洲型的CI。

創造知與美的經營設計

中西元男表示，在當前高度資訊化的社會裡，所有事物都要能夠透過資訊來傳達，才能讓價值獲得認可、被消費者認同；而且這個「價值」，包括了物質價值和資訊價值。就像過去的行銷是以產品為核心，必須要塑造品質和價格的差異化；但在以行銷為導向的今日，更需要的是「形象」（image）的差異化，因此也就要更強調CI與BI（Brand Identity，品牌識別）的策略，才能提升企業的營運能力與水準。

因此對企業來說，就要能讓受眾了解到企業所傳達的資訊與力量；而且比起訊息的「傳達方法」，更重要的是創造「足以傳達的價值」，也是當前業界相當重視、強調「品牌」的原因。中西元男認為，在高度資訊化的社會中，從過去由人力、資產等物質資源來考量行銷的模式，如今已經變成從資訊價值的角度，先從品牌策略的訂定，以及所需要的表現力、演出力、傳達力等要素開始，再回推至創造力、洞察力、開發力，以及所需要的物質資源。

同時中西元男也提到，在PAOS的經營戰略設計中，就是以「知的、美的經營」為開發主軸，並根據各種委託專案的目標和使命，區分為創業和事業開發、挽救事業或經營重整、建構企業方針、經營革新、企業理念開發等十種類別；也就是要用「知的、美的經營」，來和企業的人與組織、物與技術、以及財務等各部分整合，透過設計的思考與活用，探究並實現設計經營的可能性，也是能夠真正有效創造價值的來源。

(中時電子報)