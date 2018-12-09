修法編休漁獎勵金 補貼、需求經費翻倍成長

立委楊曜修訂「漁業法」，希望提高休漁獎勵金以鼓勵漁民休漁。（黑潮海洋文教基金會提供）

友善列印
中時
漁民整理刺網。（黑潮海洋文教基金會提供）

為維護海洋資源永續，農委會漁業署自92年起即實施「自願性休漁」政策，只要一年累積出海90天以上、在港休魚120天以上，即可申請每年9600元至4萬5600元不等的獎勵金；立委楊曜提案修訂「漁業法」，賦予此政策明確法源，並提高獎勵金額度為2萬至20萬元，但隨之所需的補貼經費也跟著翻倍成長。

考量現行海洋政策對漁業作業方式、漁場範圍等限制日趨嚴格，致使漁民收入銳減，為兼顧海洋復育及漁民生計，楊曜提案「漁業法部分條文修正案」，以保障自願性休漁獎勵金合理額度，已於7日三讀通過。

然而，在楊曜修訂條文中，本將獎勵金額度提高為5萬至30萬元，農委會評估每年所需經費在9億元以上，恐無法支應，故經11月中朝野協商，參考農委會意見折衷修正為2萬至20萬元。漁業署指出，近幾年獎勵金支出每年約1.8億元，漁業法修訂，未來所需經費約需增加一倍。

楊曜表示，依原補貼額度，以一艘船聘請3名外籍漁工計算，若一個月不出海，船主的負擔就超過補貼，獎勵金太低無法鼓勵休漁，故須適度提高；他說，台灣是個島國，農委會一年超過1300億的預算，花在漁業上的卻不到40億元，雖然提高補貼難免增加財政負擔，但也是因為預算分配太不公平了。

立委周陳秀霞則認為，補貼休漁會造成財政負擔，終究是治標不治本，漁民休漁，政府應有輔導其維持經濟狀況的配套措施。

連署楊曜提案的立委陳曼麗便指出，補貼是為了讓漁民休漁時經濟不要受到太大影響，但其實漁民只要適度學習，亦有機會兼職，勝任海洋生態保育員、解說員等工作，未來發展離岸風力發電，相關設備維護也需要人力進場，政府應就漁民的生活圈，引導其進修，甚至協助其可發展的工作建立證照制度，幫他走出漁民身分之外的「斜槓人生」。

陳曼麗表示，過去她關注台南七股的黑面琵鷺生態，當地漁民告訴她黑面琵鷺台語叫「攪飛」，是來自於扁嘴覓食時搖頭晃腦的動作，像這類在地知識及熟識水性的能力，都是漁民的優勢，只要加上一點學習，他們就有機會走出更豐富的人生。

(中時 )

亞洲型CI建構者中西元男 來台傳… 斷指大學生 奪全國撞球亞軍

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。