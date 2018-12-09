修法編休漁獎勵金 補貼、需求經費翻倍成長

2018年12月09日 18:23 中時 游昇俯

漁民整理刺網。（黑潮海洋文教基金會提供）

為維護海洋資源永續，農委會漁業署自92年起即實施「自願性休漁」政策，只要一年累積出海90天以上、在港休魚120天以上，即可申請每年9600元至4萬5600元不等的獎勵金；立委楊曜提案修訂「漁業法」，賦予此政策明確法源，並提高獎勵金額度為2萬至20萬元，但隨之所需的補貼經費也跟著翻倍成長。

考量現行海洋政策對漁業作業方式、漁場範圍等限制日趨嚴格，致使漁民收入銳減，為兼顧海洋復育及漁民生計，楊曜提案「漁業法部分條文修正案」，以保障自願性休漁獎勵金合理額度，已於7日三讀通過。

然而，在楊曜修訂條文中，本將獎勵金額度提高為5萬至30萬元，農委會評估每年所需經費在9億元以上，恐無法支應，故經11月中朝野協商，參考農委會意見折衷修正為2萬至20萬元。漁業署指出，近幾年獎勵金支出每年約1.8億元，漁業法修訂，未來所需經費約需增加一倍。

楊曜表示，依原補貼額度，以一艘船聘請3名外籍漁工計算，若一個月不出海，船主的負擔就超過補貼，獎勵金太低無法鼓勵休漁，故須適度提高；他說，台灣是個島國，農委會一年超過1300億的預算，花在漁業上的卻不到40億元，雖然提高補貼難免增加財政負擔，但也是因為預算分配太不公平了。

立委周陳秀霞則認為，補貼休漁會造成財政負擔，終究是治標不治本，漁民休漁，政府應有輔導其維持經濟狀況的配套措施。

連署楊曜提案的立委陳曼麗便指出，補貼是為了讓漁民休漁時經濟不要受到太大影響，但其實漁民只要適度學習，亦有機會兼職，勝任海洋生態保育員、解說員等工作，未來發展離岸風力發電，相關設備維護也需要人力進場，政府應就漁民的生活圈，引導其進修，甚至協助其可發展的工作建立證照制度，幫他走出漁民身分之外的「斜槓人生」。

陳曼麗表示，過去她關注台南七股的黑面琵鷺生態，當地漁民告訴她黑面琵鷺台語叫「攪飛」，是來自於扁嘴覓食時搖頭晃腦的動作，像這類在地知識及熟識水性的能力，都是漁民的優勢，只要加上一點學習，他們就有機會走出更豐富的人生。

(中時 )