斷指大學生 奪全國撞球亞軍

2018年12月09日 18:24 中時 葉書宏

華夏科技大學進修部資產與物業管理系四年級學生吳海山參加全國大專院校撞球聯賽奪得個人組亞軍。（葉書宏翻攝）

「我的第一次比賽，也是最後一次！」華夏科技大學進修部資產與物業管理系四年級學生吳海山因一次意外左手5指斷指，他仍不放棄熱愛的撞球，取得撞球教練執照，代表學校參加全國大專院校撞球聯賽，擊敗300多名選手拿下個人組亞軍。

現年50歲吳海山從國中開始半工半讀，就讀高一時在塑膠射出工廠上班發生意外，左手5指粉碎性骨折，連接回來的機會都沒有，經由醫師診治，從左腳移植大拇指到左手，才免強讓他的左手有大拇指。

吳海山表示，意外發生後休養了1年，為了生活他轉行當業務，白天工作、晚上念書，由於業績壓力讓他開始尋找紓壓管道，當時撞球間非常流行，一頭栽入撞球的領域，心情不好、業績不好就打撞球，「每天幾乎都在撞球場待上2個小時。」

吳海山說，10多年前擔任新莊頭前國中家長會會長，義務帶領學校的撞球隊，沒想到撞球隊卻拿下全國亞軍，自己也開始不斷學習，陸續取得C級、B級教練證照，陸續在丹鳳高中、明志國中、徐匯中學等校教球，更協助學校帶領高關懷學生。

「因為兒女都大了，才會回華夏念大學！」吳海山說，因該校選手們都畢業，才改派他代表出賽，這是自己第一場正式比賽，也是最後一次，賽前被診斷出罹患重大疾病，開刀後抱病出賽以一球之差落敗、奪得亞軍，賽後繼續治療復原狀況良好。

吳海山說，從小就很喜歡運動，他也鼓勵學生們接觸撞球，他很樂意分享自己的撞球技巧，對於選手們他只有一個要求「不能抽菸！」如果連菸都戒不了，如何告訴別人自己有多喜歡撞球。

(中時 )