林依晨遊溫哥華獲證書　自曝洗手順便偷喝水

2018年12月09日 18:20 中時 林淑娟

林依晨在格蘭佛島的手工掃帚店。（周子娛樂）

林依晨遊史丹利公園。（周子娛樂）

林依晨與溫哥華地標蒸汽鐘。（周子娛樂）

林依晨日前趁著工作空檔與友人前往加拿大溫哥華自助旅行，同行友人安排了史丹利公園騎單車、耶誕市集、格蘭佛島逛藝廊、煤氣鎮看蒸氣鐘等不少觀光客必訪景點。林依晨說，溫哥華的生活步調比較慢，讓人感覺很放鬆自在，「這裡的空氣很好，水龍頭的水打開就能直接喝 ，我都會在洗手時偷喝一口，雖然有點不太習慣但很方便！」

熱愛冒險、挑戰自己的林依晨，先前才剛拿到進階潛水執照，這次去溫哥華近郊最古老的天然景點「卡佩蘭奴吊橋公園」，當地有號稱是全世界最高、最長的人行吊橋，她成功挑戰六個主題區並獲得「I made it」證書。

她還透露這趟旅行買了個很特別的紀念品「手工掃帚」。她說，當時一走進店裡就聞到一股清新的麥香，四面牆上掛滿了各式各樣、獨一無二的手工掃帚，「其實掃帚象徵把厄運掃走，迎接幸運的意思，除了實用，擺著也好好看，我就忍不住買了一把回家！」友人開玩笑說：「你是想要當哈利波特嗎？」她也馬上擺起騎掃帚的可愛姿勢拍照留念。

結束為期十天與姊妹淘的放鬆之旅後，林依晨便馬上回到工作崗位上，身心靈都重新充飽電的她說：「已經開始期待下次的姊妹淘之旅了！」

(中時 )