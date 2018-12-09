休漁助海洋復育？ 學者：漁汛期禁捕較有效

2018年12月09日 18:23 中時 游昇俯

烏石鼻漁港近岸漁船拖網作業。（黑潮海洋文教基金會提供）

政府以補貼自願性休漁幫助漁業資源有機會休養生息，以達到海洋資源永續。但學者認為，針對漁汛期禁止捕撈的政策性休漁，才能有效達到讓漁業資源恢復的目的；並且，諸如漁業用油、外籍漁工聘僱等的補貼則應減少，否則生產成本降低，等於仍是變相鼓勵漁民抓魚，海洋資源無法獲得復育喘息的機會。

中研院生物多樣性研究中心研究員邵廣昭表示，因過度捕撈嚴重，給予獎勵金鼓勵休漁，基本上有助資源復育，但目前漁民只是利用非漁汛期、本不出海的時間休漁，對漁民而言，有錢「不拿白不拿」，復育效果尚須評估；反觀中國大陸實施強制休漁，一段期間完全不抓魚，海域資源恢復就很有效果。

蘇澳區漁會總幹事陳春生便指出，蘇澳區以CT2、CT3級漁船為多，可請領獎勵金約2萬1600元至3萬元不等；依捕撈型態不同，長年出海漁民無法申請，有申請休漁獎勵金漁民則是本來出海天數就不多，受限於東北風等天候因素，一年會有200天不出海，實際上不會因休漁政策而少出海。

黑潮海洋文教基金會執行長張卉君則指出，要達到海洋資源永續，劃設海洋保護區禁止捕撈是比較好的方法，海洋資源可隨著禁捕區域生態恢復產生「溢出效果」，讓周邊海域資源也跟著豐富起來。

國內雖也有劃設所謂「漁業資源保育區」，卻未完全禁止捕撈行為，僅針對幾種標的如龍蝦、九孔、海膽等禁止捕撈，但只要仍有漁撈行為，有不友善的漁法如流刺網等介入，就會對沿近海生態造成傷害。

張卉君並說，流刺網對海洋生態的威脅惡名昭彰，但目前國內僅屏東小琉球海域有所限制，漁業署亦應全面禁止沿近海3浬內使用流刺網。

綠色和平海洋專案負責人李宜蕎則指出，政府漁業管理預算有超過一半用在補貼漁船油錢，但漁業產值不見提升，卻反而替一些非法漁船降低漁撈成本，加速海洋資源枯竭，政府應優先淘汰過剩漁船，將經費投注在扶植、輔導合法漁船，打造永續示範漁船，才能有效協助海洋資源復育。

邵廣昭也說，魚類資源減少原因很多，包括過度捕撈、水汙染、棲地破壞等，漁業署禁用拖網等限漁政策是對的方向，但這些政策有沒有效果，也需要政府公開相關資源監測數據，供外界檢驗，否則只是打迷糊仗。

(中時 )