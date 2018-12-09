2019新竹市城市馬拉松 市府公布道路管制路線

2018年12月09日 18:33 中時 徐養齡

2019新竹市城市馬拉松預定於明年年1月6日上午6點於樹林頭公園起跑，已突破8000人報名參加，賽事分為42公里全馬組、21公里半馬組與4公里休閒組，市府為維持賽事順暢，當日上午5點50分到下午1點30分將分路段、分時段進行交通路線管制，以降低對交通的影響，敬請民眾配合。

市府公布管制辦法如下：

一、、交通管制路段及交管參考時間如下：

1、東大路二段（鐵道路二段路口~士林市場前）。 管制時間：05:50-13:30

2、東大路二段（士林市場/東大路二段/境福街路口）。管制時間：05:50-13:30

3、吉羊路（東大路口開始共十路口）。管制時間：05:50-06:40

4、中正路（中正路/鐵道路/成功路路口（親子組回程）。管制時間：05:50-07:10

5、中正路（吉羊路口~中山路路口）。管制時間：05:50-06:30

6、中山路（中正路口~北門街路口）。管制時間：06:05-06:40

7、東門街（北門街口~復興路口）。管制時間：06:05-06:40

8、復興路（東門街口~林森路口）。管制時間：06:05-06:50

9、林森路（新竹車站前中華路二段路段，林森路口~中正路口）。管制時間：06:05-06:50

10、中正路（中華路口~東門圓環）。管制時間：06:05-06:50

11、東門圓環（左繞行圓環）。管制時間：06:05-06:55

12、中正路(東門圓環~中央路口)。管制時間：06:05-07:00

13、中央路（中正路口~民生路口）。管制時間：06:05-07:00

14、民生路（中央路口~三民路口）。管制時間：06:10-07:00

15、三民路（民生路口~東大路）。管制時間：06:10-07:10

16、東大路一段（三民路~東大高架段~公園路口）。管制時間：06:10-07:10

17、公園路（東大路~公竹路~食品路）。管制時間：06:10-07:20

18、東山街。管制時間：06:10-07:20

19、學府路（東山街口~光復路二段）。管制時間：06:15-07:30

20、光復路二段（學府路口~水源街口）。管制時間：06:20-07:40

21、水源街（光復路二段路口~水源橋前路口）。管制時間：06:20-07:40

22、千甲路。管制時間：06:20-08:00

23、頭前溪自行車道。管制時間：06:30-09:40

24、南寮大道（往南寮漁港方向來回）。管制時間：07:10-11:45

25、國際風箏賽場（繞賽場一圈）。管制時間：07:10-09:10

26、新港路/新港三路 。管制時間：07:10-11:30

27、新港二路（東大路四段~新港南路口）。管制時間：07:10-11:30

28、新港南路。管制時間：07:10-09:40

29、自行車道入口（關門9:40/11:00，關門選手由巴士載回會場）。

30、南寮自行車道。管制時間：07:10-09:50

31、海埔路183巷。管制時間：07:40-11:20

32、海濱路（往天府路方向）。管制時間：07:40-11:30

33、公道五路五段。管制時間：07:40-11:30

34、公道五路四段（東大路三段路口~金雅路口）。管制時間：08:00-12:15

35、金雅路（公道五路四段~金農路）。管制時間：08:00-12:20

36、金農路（金雅路口~鐵道路二段）。管制時間：08:05-12:20

37、鐵道路二段（金農路口~東大路口）。管制時間：08:05-12:20

38、鐵道路三段（中正路口~東大路二段路口）。管制時間：06:35-07:35

(中時 )