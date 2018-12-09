佛館「雲南佛教藝術展」登場 5千萬阿嵯耶觀音首亮相

「妙香秘境—雲南佛教藝術展」鎮展之寶為「阿嵯耶觀音」，價值逾5000萬。（柯宗緯攝）

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佛陀紀念館「妙香秘境—雲南佛教藝術展」9日開幕，從雲南空運125件作品來台展出。（柯宗緯攝）

佛陀紀念館年度大展「妙香秘境—雲南佛教藝術展」9日登場，從雲南空運125件作品展出，最受矚目是全世界僅20尊「阿嵯耶觀音」首度在台亮相，價值逾5000萬，工藝精緻、面像優美，成為「鎮展之寶」，展期至明年3月10日。

第2屆「七彩雲南．相約台灣」文化交流活動，繼2018年雲南孔雀舞及非遺展演掀起熱潮，將在今年春節再度盛大舉行。首先登場的是「妙香秘境—雲南佛教藝術展」，並將舉辦4場專題講座。

佛陀紀念館館長如常法師指出，此次展覽歷經1年半策畫，由人間文教基金會、星雲文化教育公益基金會、雲南省台辦、雲南省民族博物館等單位合辦。

她特別提到，125件展品中「阿嵯耶觀音」最受期待，全世界僅20尊，目前大英博物館、美國博物館皆有收藏，而雲南省博物館有9尊，這次挑選最具代表性、狀況最佳來台展出。

雲南佛教文化多彩多樣，此次將分為南傳、藏傳、漢傳佛教等3個單元展出。雲南省代表性佛教文物，如佛像、經卷、法器、唐卡、供器等，此次結合雲南省博物館等7個博物館及文物管理所收藏佛教文物展品，讓民眾了解雲南歷史、雲南佛教藝術、雲南民俗文化等面貌。

(中時 )

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