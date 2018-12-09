1186名逢甲校友接力開瓶創金氏世界紀錄

逢甲大學校友會舉辦「菁英大會師」活動，挑戰「千人連續開瓶」金氏世界紀錄，象徵開啟逢甲百年未來。（林欣儀攝）

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逢甲大學校友會舉辦「菁英大會師」活動，挑戰「千人連續開瓶」金氏世界紀錄，象徵開啟逢甲百年未來。（林欣儀攝）

破紀錄了！慶祝逢甲大學取得水湳新校區用地、邁向「無邊界大學」理想，逢甲大學EMBA校友會9日舉辦「菁英大會師」活動，除有「心手相印」蓋手模活動，更邀集1200人挑戰「千人連續開瓶」金氏世界紀錄，最後以1186人接力開瓶、創下新紀錄。

1200名逢甲校友會成員、學校師生排排坐，在挑戰哨聲響起後，一個接一個拿起可樂瓶與開瓶器，挑戰接力開瓶新紀錄。校友會指出，目前金氏世界的最多人接力開瓶紀錄為去年澳洲創下的804人，這次特別邀金氏世界紀錄官方現場認證，只要超過805人接力開瓶成功，就創下新紀錄。

逢甲大學EMBA校友會理事長黃駿霖表示，逢甲大學6月間剛取得新校地，藉由「心手相印」蓋手模的方式，希望讓每人的手印模用在新校區建設上，也留下記憶，更盼藉此開啟逢甲下一個百年，具有「開啟」的意涵，決定挑戰開瓶紀錄。

逢甲大學校長李秉乾指出，逢甲大學水湳新校區占地5.7公頃，今年6月間才取得用地，與舊校區緊密相連，目前已邀請日本知名建築師隈研吾設計，將規畫大講堂、產學合作區域及綜合使用的「共善樓」，象徵學校邁入發展的新里程碑。

挑戰世界紀錄的活動下午3時許展開，依規定可連續挑戰3次，逢大校友會前2次皆敗北，在進入第3次挑戰時，只見參與者皆小心翼翼、力求開瓶成功，終於在近6點時以1186人接力開瓶成功，創下新紀錄。

(中時 )

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