老饕最愛燒仙草沒漲過價

2018年12月10日 07:08 中時 何冠嫻

李記傳統手工豆花、仙草與配料都為當日熬煮。（何冠嫻攝）

燒仙草需一直隔水加熱，保持香醇美味。（何冠嫻攝）

李記燒仙草香醇濃郁，讓人一吃就愛上。（何冠嫻攝）

夏天必來一碗沁涼香甜的傳統豆花，冬天則來碗香甜濃郁的燒仙草，位在苗栗市民族路小市集的「李記傳統手工豆花、仙草」一年四季都可見攤前滿滿的等待人潮，今年已邁入第28年從未漲價，苗栗市內的大人小孩幾乎都吃著這裡的燒仙草、豆花長大。

老闆李元耀與妻子林雪珍嚴格為食品的安全衛生把關，嚴選食材並當日現煮，每天從上午8點便開始為下午的營業做準備，提供多樣品項的甜品，25元至35元的銅板價更是從沒變過。

李記豆花、仙草與餡料都為當日現熬，除了基本的紅豆、綠豆、大豆外，還有珍珠、粉條、地瓜圓。其中手工地瓜圓更有專門的鍋具在一旁熬煮，堅持新鮮的美味。

燒仙草的湯汁也為當日調配，李元耀說，為調製出美味比例，剛創業可是煮掉好幾斤的仙草，他偷偷透露，好吃的關鍵便是選用隔年的仙草乾，除了品質較穩定外，品嘗起來更是香醇濃郁。

李元耀與林雪珍強調，要自己也敢吃才能賣給顧客，因此店內皆是使用山泉水，就連冰塊都是用糖水熬煮，經過濾後再放置冰箱冷凍，為全方位的食品安全做最嚴密的把關。

店名：李記傳統手工豆花、仙草

地址：苗栗市民族路93號

電話：0928-490508、0932-666776

營業時間：下午2點至晚間8點（星期日公休），每星期三、五、六於苗栗市英才夜市

售價：燒仙草加料30元、不加料25元；冰仙草加料35元、不加料30元；綜合豆花35元

(中時 )